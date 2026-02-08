Super Bowl: Carlos Ruiz arremete contra música de Bad Bunny

Carlos el "Pescado" Ruiz, exseleccionado de Guatemala, encendió las redes sociales a pocas horas de que se realice el Super Bowl LX entre Los Seattle Seahawks y los New England Patriots, y todo debido a su mensaje en contra de Bad Bunny, el artista principal del Show del Medio Tiempo de este evento que acapara la tención mundial.
El periodista mexicoestadounidense Jorge Ramos, reconocido por haber sido el presentador de Noticiero Univision, hizo una publicación en la red social X a favor de Bad Bunny: "¿A quién le vas hoy en el Super Bowl? Yo a Bad Bunny ?".
Ese mensaje no fue del agrado de Carlos Ruiz, quien respondió: "Estar de acuerdo con que tus hijos escuchen música basura es prácticamente lo mismo que permitirles ver pornografía: En ambos casos estás normalizando contenidos que pueden afectar su formación y sus valores".
En un segundo mensaje, el "Pescado" hace alusión a una parte de la canción de Ban Bunny, Baticano de 2023. "Y todo cuando escribes hermosuras como estas", recriminó Ruiz, quien coloca imagen de la letra de dicha canción, específicamente la que dice: La noche se puso pinky. Tre' dedo' en el toto, en el cu..., el pinky
La' moña' violeta como Inky Winky. Una nalgada y la dejo como Po, ey, le doy por donde hace pipí, por donde hace popó".
Carlos Ruiz y el Super Bowl
El futbolista guatemalteco Carlos Ruiz no es ajeno al evento del Super Bowl, ya que años anteriores siempre ha estado al pendiente del máximo partido de la NFL. Incluso, tuvo la oportunidad de tomarse una fotografía con Ted Hendricks, el único guatemalteco y centroamericano en ganar cuatro títulos del Super Bowl.
Espectáculo a cargo de Bad Bunny
El halftime show, organizado por la National Football League (NFL) en alianza con Apple Music y Roc Nation, se ha convertido en una vitrina cultural que trasciende el deporte. Para esta edición, el evento se celebrará en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, donde millones de espectadores seguirán tanto el partido como la esperada presentación musical.
Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, llega a este escenario en uno de los puntos más altos de su carrera. Con récords históricos en plataformas de streaming, giras internacionales con entradas agotadas y múltiples reconocimientos de la industria, el artista puertorriqueño se posiciona como una figura clave de la música global.
Su elección como protagonista del medio tiempo reafirma el peso del reguetón y de los ritmos latinos en la cultura pop contemporánea. En Latinoamérica, el Super Bowl 2026 se podrá ver a través de distintas señales de televisión abierta y de paga, además de plataformas digitales.