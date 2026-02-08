 Shakira envía mensaje a Bad Bunny antes del Super Bowl
Farándula

Shakira envía nostálgico mensaje a Bad Bunny previo al Super Bowl

A horas del Super Bowl, Shakira sorprendió a sus seguidores con un mensaje lleno de nostalgia para Bad Bunny, recordando el histórico show de medio tiempo de 2020 en el que ambos compartieron escenario.

Shakira y Bad Bunny, Foto Super Bowl
Shakira y Bad Bunny / FOTO: Foto Super Bowl

A pocas horas de que Bad Bunny suba al escenario del medio tiempo del Super Bowl, Shakira decidió dedicarle un mensaje especial en redes sociales, recordando uno de los momentos más emblemáticos de la música latina en la historia del espectáculo deportivo: el show del Super Bowl 2020.

La cantante colombiana compartió un video de aquella presentación en la que ambos artistas coincidieron en el escenario, reviviendo la energía y el impacto cultural que tuvo ese espectáculo alrededor del mundo.

"Recordando nuestra primera actuación juntos en el Super Bowl 2020 y deseándote, Benito, todo lo mejor esta noche".

El mensaje rápidamente generó miles de reacciones entre los fans, quienes celebraron la conexión artística entre ambos intérpretes y el reconocimiento de Shakira al crecimiento internacional del artista puertorriqueño.

El Super Bowl que marcó a la música latina

El 2 de febrero de 2020, durante el Super Bowl LIV, Shakira y Jennifer López protagonizaron el espectáculo de medio tiempo en un show que se convirtió en un símbolo de representación latina en la cultura pop global. La presentación incluyó invitados especiales como Bad Bunny y J Balvin, quienes aportaron el sonido urbano al escenario más visto del mundo.

Junto a Shakira, Bad Bunny interpretó fragmentos de éxitos como I Like It, Chantaje y Callaíta, en una participación que muchos consideran un punto clave en la consolidación internacional del llamado "Conejo Malo".

Bad Bunny, protagonista del Super Bowl LX

Este domingo 8 de febrero de 2026, Bad Bunny será la figura principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, uno de los eventos televisivos más importantes del mundo. En Guatemala, el partido inicia aproximadamente a las 17:30 horas, mientras que el show de medio tiempo está previsto alrededor de las 19:00 horas.

La presentación del artista puertorriqueño ocurre en un momento especialmente significativo de su carrera. Hace apenas una semana hizo historia al ganar el Grammy a Álbum del Año por Debí tirar más fotos, convirtiéndose en el primer disco en español en obtener este reconocimiento.

Además del componente musical, existe gran expectativa sobre si el cantante aprovechará el escenario para compartir un mensaje social, ya que en los últimos meses ha expresado públicamente su postura sobre temas migratorios y la comunidad latina en Estados Unidos.

Shakira no estará como invitada

Aunque algunos fans especulaban con una posible aparición sorpresa de Shakira en el espectáculo, la artista colombiana se encuentra este 8 de febrero en El Salvador como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, lo que hace imposible su participación en el evento deportivo.

Sin embargo, su mensaje demuestra la cercanía artística entre ambos y la importancia que tuvo aquel Super Bowl de 2020, considerado por muchos como uno de los shows de medio tiempo más memorables de la última década.

La noche del Super Bowl LX promete ser histórica para la música latina una vez más, ahora con Bad Bunny como protagonista absoluto del escenario global.

