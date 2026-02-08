 Una mujer policía toma protagonismo en el Achuapa-Aurora
Deportes

Una mujer policía toma protagonismo en el Achuapa-Aurora

Una curiosa imagen dejó el duelo de ayer en el estadio Winston Pineda Gudiel.

Mujer policía da indicaciones en el Achuapa-Aurora
Mujer policía da indicaciones en el Achuapa-Aurora / FOTO: Captura de video y Achuapa

Una imagen curiosa dejó el duelo del Deportivo Achuapa vs. Aurora que se jugó el sábado en el estadio Winston Pineda Gudiel y que tuvo a una mujer policía como protagonista.

Durante el duelo, el árbitro Erick Orozco marcó un tiro de esquina para los aurinegros, y fue en ese momento donde las cámaras de televisión hicieron el enfoque al vértice donde se observó a dos agentes policiales, una de ella, tomándose en serio el papel de estratega. La mujer policía empezó a hacer ademanes tratando de explicarle a su otra compañera detalles de su estrategia para esa jugada a balón detenido.

La imagen causó gracia y fue tomada de manera positiva por aquellos que han logrado observar ese momento en redes sociales. Incluso, el video subido por Mynor Barrios se hace un comparativo con Fernando Gago, extécnico de Boca Juniors, quien se hizo viral por la forma de hacer movimientos con sus manos.

"La policía Gago no existe... La policía Gago", fue el mensaje que acompañó el video donde la mujer policía intenta descifrar el desenlace de la jugada.

@mynorbarriosb

La policía Gago no existe… La policía Gago: 🤯👉👮‍♂️⚽ Lo que vimos en el Achuapa vs Aurora 👀🔥 #MemeFutbolero #Achuapa #AuroraFC #FútbolGT #Humor

♬ sonido original - La Gaceta del Fútbol ⚽️

Victoria de Achuapa

El partido entre Achuapa y Aurora tuvo al inicio una noticia relevante, y fue la no titularidad del portero experimentado Liborio Sánchez, quien, de acuerdo a su institución, fue víctima de un intento de asalto donde recibió un golpe y quedó al margen de dicho partido.

El portero suplente Diego José Navas fue quien tomó la titularidad de ese compromiso, el cual terminó perdiendo el conjunto aurinegro.

Carlos Castrillo a la media hora de iniciado el juego colocó el 1-0 y Jomal Williams al 63 hacía el 2-0, parecía un marcador sentenciado, pero al 66, José Luis Vivas descontaba y con 24 minutos por delante, más la reposición, el cuadro visitante podría hacer un poco más.  

Pero en el 69, el autor dl gol aurinegro, salió expulsado y con ello mermó el ataque de los dirigidos por Saúl Phillip. Al final del partido, el triunfo fue para los de casa por 2-1, quienes celebraron la victoria dada desde la banca por el técnico mexicano Rafael Loredo.

