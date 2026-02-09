El reto viral del aficionado del United, a un paso de acabar

El sufrimiento del aficionado del Manchester United podría estar viviendo sus últimos capítulos este martes. Y es que la llegada de Michael Carrick al banquillo ha supuesto un auténtico cambio de rumbo para un club que llevaba demasiado tiempo deambulando sin identidad. El excentrocampista tomó las riendas del equipo tras la eliminación en la FA Cup ante el Brighton y debutó, nada menos, que en el derbi de Manchester. Aquel 2-0 frente al City de Pep Guardiola no solo sorprendió a toda Inglaterra, sino que sirvió para reconciliar a la afición con su equipo.
Desde entonces, el efecto Carrick ha sido inmediato y contundente. El Manchester United encadena cuatro victorias consecutivas ante rivales de enorme entidad: Manchester City (2-0), Arsenal (2-3), Fulham (3-2) y Tottenham (2-0). El dato cobra aún más valor si se tiene en cuenta que City y Arsenal ocupan las dos primeras posiciones de la Premier League. Carrick ha devuelto la competitividad, el carácter y la ilusión a un equipo que parecía condenado a vivir en una crisis permanente.
¿Aficionado del Manchester United al fin se cortará el pelo?
Una crisis que, en realidad, se arrastra desde la salida de Sir Alex Ferguson en mayo de 2013. Tras 26 temporadas al mando y una era irrepetible, ningún entrenador ha logrado resistir la presión de Old Trafford durante más de tres años. Por eso, más allá de los resultados, la gran noticia debería ser que el Manchester United vuelve a presentarse como un candidato serio a pelear por los puestos de Liga de Campeones, algo que parecía lejano no hace tanto.
Sin embargo, lo que ha captado la atención en redes sociales es la peculiar historia de Frank Ilett, conocido como TheUnitedStrand. El aficionado decidió no cortarse el pelo hasta que su equipo lograra cinco victorias consecutivas, reto que inició el 6 de octubre de 2024 tras un empate ante el Aston Villa que profundizó la crisis deportiva. Ni Erik ten Hag, ni Ruud van Nistelrooy, ni Rúben Amorim, ni Darren Fletcher lograron cumplir la condición.
Ahora, Michael Carrick está a solo un partido de conseguirlo: este martes 10 de febrero, en Londres, ante el West Ham. Si el United gana, no solo se confirmará su resurrección deportiva, sino que también llegará a su fin uno de los retos más virales del universo Red Devil.
