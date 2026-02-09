 Faitelson aplaude el mensaje del show de Bad Bunny
Deportes

Faitelson aplaude el mensaje del show de Bad Bunny en el Super Bowl

"No se trata de la música, sino de un poderoso mensaje desde el sitio más mediático", expresó el periodista mexicano a través de sus redes sociales.

Compartir:
Foto: Redes
David Faitelson / FOTO:

"¡Qué rico es ser latino!". Con esa frase, convertida ya en consigna, Bad Bunny sacudió el escenario del Super Bowl y lo transformó en algo más que un espectáculo musical: lo convirtió en una declaración cultural, política y profundamente identitaria. En el evento deportivo más visto de Estados Unidos, el artista puertorriqueño no solo cantó; habló, representó y reivindicó.

Vestido con un traje blanco que evocaba una equipación de fútbol americano y cargando un balón bajo el brazo, el "Conejo Malo" abrió su presentación con Tití me preguntó. Desde el primer segundo quedó claro que no se trataba de un show convencional. Bad Bunny tomó el escenario más estadounidense de todos para reafirmar la presencia latina, esa que durante décadas ha sido invisibilizada, estigmatizada o reducida a estereotipos.

Bad Bunny; Así generó opiniones dividas

La actuación avanzó entre himnos generacionales como Yo Perreo Sola, canción dedicada a las mujeres que desean bailar sin ser molestadas y que se consolidó como un símbolo contra el acoso desde su lanzamiento en 2020. A partir de ahí, el espectáculo se convirtió en una celebración colectiva, con una puesta en escena cargada de referencias a Puerto Rico y a la experiencia latina en Estados Unidos.

La icónica "casita", réplica de una vivienda típica de la isla, volvió a ser protagonista. Desde allí desfilaron invitados de peso: Cardi B, Karol G, Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko, David Grutman y, de manera especial, Lady Gaga y Ricky Martin, los únicos acompañantes vocales del show. Más que colaboraciones, fueron guiños culturales, símbolos de una fiesta diversa y sin fronteras.

"Buenas tardes California, mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio", dijo Bad Bunny antes de lanzar un mensaje directo y personal: "Si hoy estoy aquí es porque nunca dejé de creer en mí y tú también deberías creer en ti, vales más de lo que piensas". No fue una frase al azar, sino una invitación a la autoestima colectiva de una comunidad que históricamente ha tenido que luchar por su lugar.

El espectáculo también dejó espacio para la protesta silenciosa: una boda simbólica entre una persona migrante y un ciudadano estadounidense, la presencia de barrios empobrecidos de Puerto Rico bailando reguetón, los postes eléctricos que aludían a la precariedad energética de la isla y la bandera puertorriqueña ondeando mientras sonaba El Apagón. Incluso el sapo concho, especie endémica en peligro de extinción, apareció como símbolo de identidad y resistencia.

Foto embed
Bad Bunny en el Super Bowl - Foto EFE

El cierre fue tan contundente como significativo. Tras pronunciar las únicas palabras en inglés de toda su actuación —"God bless America"—, Bad Bunny comenzó a nombrar países del continente mientras, sobre el escenario, aparecían las banderas de toda Latinoamérica. Un mensaje claro: Estados Unidos también se construye desde el sur.

Como era de esperarse, el show generó críticas, especialmente de quienes no simpatizan con su música o con el reguetón en general. Sin embargo, una de las voces más inesperadas salió en su defensa: la del periodista deportivo David Faitelson, conocido por su estilo frontal y por no regalar elogios.

"Hay que ser un verdadero idiota para no entender el mensaje del mediotiempo del Superbowl... No se trata de si te gusta o no ese tipo de música o si entiendes la letra. Se trata de un poderoso mensaje, desde el sitio más mediático, en un país donde el inmigrante latino ha sido perseguido y maltratado. Olviden la música. Seamos un poco más inteligentes...", escribió Faitelson.

En Portada

Defensa de El Diabólico argumenta riesgo en nueva celda y pide traslado de prisiónt
Nacionales

Defensa de "El Diabólico" argumenta riesgo en nueva celda y pide traslado de prisión

08:44 AM, Feb 09
Sale a la luz nueva grabación del mortal accidente ocurrido en Sumpangot
Nacionales

Sale a la luz nueva grabación del mortal accidente ocurrido en Sumpango

09:07 AM, Feb 09
Faitelson aplaude el mensaje del show de Bad Bunny en el Super Bowlt
Deportes

Faitelson aplaude el mensaje del show de Bad Bunny en el Super Bowl

07:18 AM, Feb 09
¡No era Liam Conejo! La verdadera historia del niño que apareció junto a Bad Bunny en el Super Bowlt
Farándula

¡No era Liam Conejo! La verdadera historia del niño que apareció junto a Bad Bunny en el Super Bowl

10:10 AM, Feb 09

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCReal MadridNoticias de GuatemalaSeguridadEstados Unidosredes socialesEE.UU.Seguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos