Bad Bunny Elimina Sus Redes Tras Super Bowl

Luego de protagonizar uno de los espectáculos de medio tiempo más comentados de los últimos años, Bad Bunny volvió a convertirse en tendencia mundial, esta vez por una decisión inesperada: eliminar todas sus publicaciones en redes sociales.
Horas después de su presentación en el Super Bowl LX, el artista puertorriqueño borró las pocas fotografías y videos que mantenía en su cuenta oficial de Instagram, dejando el perfil completamente vacío ante sus más de 50 millones de seguidores.
El gesto no pasó desapercibido y generó especulación inmediata entre los fanáticos, quienes interpretaron la acción como el posible inicio de una nueva etapa artística o una estrategia creativa posterior al evento deportivo.
Un medio tiempo histórico
El espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl marcó un hito para la música latina al convertirse en el primer show del medio tiempo encabezado por un artista con un repertorio completamente en español.
La presentación incluyó varios de los éxitos más importantes de su carrera, invitados sorpresa, referencias a la cultura latina y un cierre simbólico con banderas de distintos países de la región.
El show generó una fuerte conversación en redes sociales, donde millones de usuarios celebraron la representación latina en el escenario más visto del mundo.
Críticas desde la política
Sin embargo, la presentación también provocó reacciones negativas en el ámbito político. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente el espectáculo a través de la red social Truth Social.
"El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia", escribió el mandatario.
Trump también afirmó que "nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo" y calificó la elección del artista como "una horrible decisión", reiterando su desacuerdo con la designación del cantante como protagonista del show.
El mandatario ya había cuestionado la participación de Bad Bunny antes del evento, en medio de tensiones por las posturas públicas del artista sobre la migración y las políticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En los últimos meses, el cantante puertorriqueño se ha convertido en una voz crítica de la política migratoria en Estados Unidos. Durante la ceremonia de los premios Grammy 2026, el artista pidió públicamente la salida de ICE de las calles, lo que generó reacciones políticas inmediatas.
Además, el músico decidió no incluir ciudades estadounidenses en su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, como señal de protesta ante la ofensiva migratoria.
El futuro después del Super Bowl
Aunque Bad Bunny no ha explicado públicamente por qué eliminó el contenido de sus redes sociales, la acción ha sido interpretada como un movimiento simbólico tras uno de los momentos más importantes de su carrera.
La eliminación de sus publicaciones ocurre justo después de su histórica presentación en el Super Bowl, consolidando una narrativa que mezcla música, cultura, política y estrategia artística.
Por ahora, el perfil vacío del artista mantiene la atención de sus seguidores, quienes esperan el próximo anuncio del cantante tras su paso por el escenario más grande del entretenimiento mundial.
