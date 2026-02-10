 Agreden al árbitro que se declaró homosexual en Alemania
Deportes

Agreden al árbitro que se declaró homosexual y le pidió matrimonio a su pareja

Pascal Kaiser, árbitro alemán, fue agredido en su domicilio días después de pedir matrimonio a su pareja antes de un partido y tras haber recibido amenazas previas.

Compartir:
El árbitro alemán Pascal Kaiser pidió matrimonio a su novio
El árbitro alemán Pascal Kaiser pidió matrimonio a su novio / FOTO: @fckoeln

El árbitro alemán Pascal Kaiser se ha convertido en protagonista involuntario de la actualidad deportiva europea, no por una polémica decisión arbitral, sino por un hecho que trasciende el fútbol. A sus 27 años, Kaiser, colegiado en categorías amateurs, vivió un momento profundamente simbólico el pasado 30 de enero en la previa del encuentro entre el Colonia y el Wolfsburgo. Ante las cámaras y con el estadio como testigo, se declaró abiertamente homosexual y pidió matrimonio a su pareja, un gesto que fue recibido con una ovación generalizada y que dio la vuelta a los medios alemanes.

La escena, cargada de emoción y normalidad, fue interpretada como un paso adelante en la visibilidad y la inclusión dentro del deporte. El partido terminó con victoria local por 1-0, pero el resultado quedó en segundo plano frente a la fuerza del mensaje lanzado desde el césped. Durante algunos días, Kaiser fue símbolo de valentía y de un fútbol más abierto, capaz de aplaudir el amor sin etiquetas.

Agreden al árbitro que se declaró abiertamente homosexual

Sin embargo, esa alegría se vio truncada de manera abrupta. Según informó el diario francés L’Équipe, el árbitro fue víctima de una agresión en su propio domicilio días después del suceso. De acuerdo con la publicación, Kaiser había recibido amenazas previas que incluso mencionaban la dirección exacta de su casa, lo que lo llevó a alertar a la policía. Pese a ello, las autoridades le indicaron que no existía un "peligro inmediato", una valoración que resultó trágicamente equivocada.

Apenas veinte minutos después de esa comunicación, mientras fumaba un cigarrillo en el jardín de su vivienda, tres hombres lo aguardaron y lo atacaron violentamente. El caso ha generado una fuerte conmoción en Alemania y ha reabierto el debate sobre la seguridad, la protección de las víctimas de delitos de odio y el papel de las instituciones ante este tipo de amenazas. La historia de Pascal Kaiser, que comenzó como un gesto de amor celebrado por miles, se ha transformado en un duro recordatorio de que la intolerancia sigue presente y exige una respuesta firme y colectiva.

En Portada

Atacan a balazos al director de la PMT de San Miguel Petapat
Nacionales

Atacan a balazos al director de la PMT de San Miguel Petapa

06:59 AM, Feb 10
Raphinha es duda para la Copa del Reyt
Deportes

Raphinha es duda para la Copa del Rey

07:18 AM, Feb 10
Camión impacta contra poste en bajada de Villalobos t
Nacionales

Camión impacta contra poste en bajada de Villalobos

06:32 AM, Feb 10
Cámaras revelan el modo de operar de motoladrones en zonas 3 y 7 de la capitalt
Nacionales

Cámaras revelan el modo de operar de motoladrones en zonas 3 y 7 de la capital

07:31 AM, Feb 10

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCSeguridadNoticias de GuatemalaReal MadridEstados Unidosredes socialesSuper BowlEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos