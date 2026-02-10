 Darwin Lom podría debutar en Copa Libertadores este martes
Darwin Lom podría debutar en Copa Libertadores este martes

El delantero guatemalteco está convocado con The Strongest para visitar al Deportivo Táchira en la vuelta de la primera ronda de la Copa Libertadores.

Entrevista de Darwin Lom con la agencia EFE - EFE
Entrevista de Darwin Lom con la agencia EFE / FOTO: Agencia EFE

Darwin Lom fue habilitado y aparece entre los convocados de The Strongest para el duelo de vuelta ante Deportivo Táchira de Venezuela, correspondiente a la primera ronda de la Copa Libertadores. El delantero guatemalteco recibió un pase internacional provisional (CTI) otorgado por la FIFA, lo que le permite finalmente estar a disposición del cuerpo técnico para este compromiso clave en el certamen continental.

El atacante expresó su ilusión por disputar este tipo de encuentros, destacando la importancia que tienen en su carrera. "Tengo muchas ganas de jugar, lo he dicho muchas veces, que estos partidos de Copa Libertadores fueron por los que llegué y primero Dios se dé", señaló Lom, quien espera aportar con su experiencia y jerarquía en un escenario de alta exigencia.

Darwin Lom se reporta listo para sumar minutos

Sobre el partido, Lom subrayó la necesidad de inteligencia táctica y orden colectivo. "Estoy emocionado y contento de estar acá, pensando en lo que viene. Lo más importante será ser muy inteligentes y, como equipo, estar bien organizados. Venimos con una ventaja que debemos aprovechar y esperamos un rival que irá con todo en su cancha y buscará el gol temprano", analizó el seleccionado nacional de Guatemala.

Finalmente, el delantero explicó que ya estudió al rival y está listo para cumplir el rol que le sea asignado. "Ya vi lo que tienen, dónde son peligrosos y cómo juegan, entonces aportaremos al equipo y agregaremos lo que el profesor me pida", afirmó. Además, dejó un mensaje para la afición atigrada: "El apoyo se siente desde allá y vamos con todo dentro de la cancha".

Cabe recordar que Lom no pudo disputar el partido de ida debido a una disputa legal con Comunicaciones, relacionada con el pago de su cláusula de rescisión, situación que llevó el caso a la FIFA y derivó en la autorización provisional mientras se resuelve el conflicto.

