El corte de pelo del aficionado del United deberá esperar

Frank Ilett estuvo a un paso de cumplir una promesa que lleva más de un año dando vueltas por las redes sociales. El aficionado del Manchester United solo necesitaba una victoria más para, por fin, cortarse el pelo por primera vez desde octubre de 2024. Sin embargo, su equipo volvió a fallarle en el momento decisivo y empató 1-1 como visitante frente al West Ham United, en un resultado que aplazó, una vez más, el esperado cambio de look.
Nunca Ilett había estado tan cerca de cumplir su reto. Un triunfo ante el West Ham este martes en el London Stadium habría desatado la celebración digital que muchos seguidores llevaban meses esperando. Conocido en redes como The United Strand, el hincha prometió, antes del despido de Erik ten Hag y la llegada de Rúben Amorim, que no se cortaría el cabello hasta que el United lograra cinco victorias consecutivas, una meta que sigue resistiéndose.
El Manchester United empató ante el West Ham
Con Amorim en el banquillo, el equipo tardó casi un año en encadenar apenas dos triunfos seguidos, por lo que el cabello de Ilett no estuvo realmente en peligro durante ese periodo. La situación cambió tras la salida del técnico portugués y la llegada de Michael Carrick, bajo cuyo mando el United enlazó victorias ante Manchester City, Arsenal, Fulham y Tottenham Hotspur. No obstante, el West Ham, inmerso en la lucha por evitar el descenso, puso fin a esa racha y, de paso, frustró la ansiada promesa.
La popularidad de Frank Ilett ha crecido de manera exponencial desde que lanzó el desafío. En conjunto, sus redes sociales superan los 2,5 millones de seguidores y ya ha cerrado acuerdos para campañas publicitarias, entre ellas con la casa de apuestas Paddy Power.
Así, mientras el Manchester United sigue buscando regularidad, Ilett alcanza los 493 días sin cortarse el pelo, esperando que la próxima racha ganadora, ahora sí, sea la definitiva.