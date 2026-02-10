 Resultado Haití vs. Guatemala - Premundial sub-17
Deportes

Haití vuelve a ser el verdugo y deja a Guatemala sin Mundial sub-17

Por segundo año consecutivo, Haití dejó sin Mundial a Guatemala, tras vencer a la Azul y Blanco 2-1 en el Estadio Cementos Progreso.

Partido entre Haití y Guatemala en el Estadio Cementos Progreso - Alex Meoño
Partido entre Haití y Guatemala en el Estadio Cementos Progreso / FOTO: Alex Meoño

Haití volvió a cruzarse en el camino de Guatemala y, una vez más, terminó siendo su verdugo en el Premundial sub-17. La selección caribeña se impuso 2-1 ante la Azul y Blanco en el Estadio Cementos Progreso, resultado que dejó sin opciones al combinado nacional de clasificar al Mundial sub-17 que se celebrará en Catar a finales de 2026. Como hace un año, el sueño mundialista se esfumó frente al mismo rival y en el mismo escenario, en una historia que parece repetirse con dolorosa precisión.

El equipo guatemalteco llegaba al encuentro dependiendo de sí mismo: un empate o una victoria bastaban para asegurar el boleto. Sin embargo, el peso del momento volvió a hacerse sentir. Haití, sin desplegar un dominio abrumador, supo aprovechar sus oportunidades. El primer gol llegó a balón parado, evidenciando desatenciones defensivas, y el segundo fue consecuencia de una mala marca que terminó costando caro. Aunque Patrick Arana logró el empate parcial que devolvía la esperanza, los juveniles no consiguieron sostener el impulso y terminaron cediendo ante la presión del compromiso.

Guatemala se queda sin Mundial sub-17

La derrota confirma una tendencia amarga: por segundo año consecutivo, Guatemala se queda a un triunfo de clasificar a una Copa del Mundo sub-17, y en ambas ocasiones Haití ha sido el obstáculo definitivo. La coincidencia resulta aún más frustrante al haberse producido nuevamente en el Estadio Cementos Progreso, el mismo escenario donde en 2025 también se apagó la ilusión. La historia se repite, dejando lecciones que el proceso formativo deberá analizar con profundidad.

Con este resultado, el técnico uruguayo Willy Coito Olivera se quedó a las puertas de hacer historia al intentar llevar a Guatemala a su primer Mundial sub-17. La Azul y Blanco continuará, por ahora, con dos participaciones mundialistas juveniles en su palmarés, ambas en la categoría sub-20: Colombia 2011 y Argentina 2023. El desafío ahora será transformar la frustración en aprendizaje y fortalecer un proyecto que, pese al golpe, sigue mostrando señales de crecimiento en el fútbol formativo nacional.

