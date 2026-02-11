 Goleador del Clausura 2026 tras cinco fechas disputadas
Deportes

¿Cuántos goles se han marcado en el Clausura 2026?

El líder de goleo es el brasileño Janderson Pereira del Cobán Imperial con 5 goles.

Compartir:
Janderson Pereira (derecha) es el goleador actual del Torneo Clausura 2026
Janderson Pereira (derecha) es el goleador actual del Torneo Clausura 2026 / FOTO: CSD Cobán Imperial

Se han disputado un total de 5 fechas del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, lo equivalente a 30 partidos, en los cuales se han anotado un total de 75 goles más dos registros de autogol. En la tabla de goleadores, es el brasileño Janderson Pereira del Cobán Imperial el máximo exponente con un total de 5 tantos.

De lo que va del certamen que es el cierre de temporada 2025-2026, sigue siendo la primera fecha la más productiva ya que se anotaron 23 goles. La segunda fecha con más goles es la recién pasada, es decir, la quinta con 18 tantos.

De los 75 goles anotados, Janderson Pereira, el jugador internacional del Cobán Imperial, se mantiene como líder de goleo con 5, incluye un doblete.

Detrás e Pereira aparece Williams Jomal, el trinitense del Deportivo Achuapa con 4 goles.

La lucha empieza a ser cerrada del tercero al quinto lugar, ya que existe triple empate a 3 goles, y es compartido entre: Los nacionales William Fajardo del Atlético Mictlán y Oscar Mejía del Cobán Imperial; y el uruguayo Diego Casas del Deportivo Marquense.

Luego vienen 11 jugadores con 2 goles y 35 con un solo tanto. En tema de autogoles, los jugadores Nicolás Lovato del Aurora y Byron Leal del Cobán Imperial han sido los autores.

Gol 100 del Clausura 2026

Para los primeros 100 goles del Clausura 2026 faltan un total de 25 tantos, los cuales, dadas las cantidades de goles por jornada, se podría predecir que serán alcanzado en la séptima fecha, la cual se desarrolle entre martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de febrero.

En el torneo Apertura 2025, el gol 100 llegó en la fecha número 7, por lo que se estaría cerca de coincidir en la marcación del gol 100 del Clausura 2026.  

Tabla de goleadores del Clausura 2026

No. Jugador Equipo Goles
1 Janderson Pereira (BRA) Cobán Imperial  5
2 Williams Jomal (TYT) Deportivo Achuapa  4
3 William Fajardo (GUA) Atlético Mictlán  3
4 Oscar Mejía (GUA) Cobán Imperial  3
5 Diego Casas (URU) Deportivo Marquense  3

En Portada

Estado de Sitio: Se mantienen acciones de seguridad en zonas vulnerablest
Nacionales

Estado de Sitio: Se mantienen acciones de seguridad en zonas vulnerables

03:46 PM, Feb 11
Anuncian varios partidos amistosos previo al Mundial 2026 t
Deportes

Anuncian varios partidos amistosos previo al Mundial 2026

05:23 PM, Feb 11
Arévalo se solidariza con exlíderes indígenas y señala caso espurio en su contrat
Nacionales

Arévalo se solidariza con exlíderes indígenas y señala "caso espurio" en su contra

02:01 PM, Feb 11
¿Por qué se pone ceniza en el Miércoles de Ceniza?t
Tendencias

¿Por qué se pone ceniza en el Miércoles de Ceniza?

02:54 PM, Feb 11

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadPNCEstados Unidosredes socialesReal MadridSuper BowlEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos