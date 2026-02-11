Goleador del Clausura 2026 tras cinco fechas disputadas

Se han disputado un total de 5 fechas del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, lo equivalente a 30 partidos, en los cuales se han anotado un total de 75 goles más dos registros de autogol. En la tabla de goleadores, es el brasileño Janderson Pereira del Cobán Imperial el máximo exponente con un total de 5 tantos.
De lo que va del certamen que es el cierre de temporada 2025-2026, sigue siendo la primera fecha la más productiva ya que se anotaron 23 goles. La segunda fecha con más goles es la recién pasada, es decir, la quinta con 18 tantos.
De los 75 goles anotados, Janderson Pereira, el jugador internacional del Cobán Imperial, se mantiene como líder de goleo con 5, incluye un doblete.
Detrás e Pereira aparece Williams Jomal, el trinitense del Deportivo Achuapa con 4 goles.
La lucha empieza a ser cerrada del tercero al quinto lugar, ya que existe triple empate a 3 goles, y es compartido entre: Los nacionales William Fajardo del Atlético Mictlán y Oscar Mejía del Cobán Imperial; y el uruguayo Diego Casas del Deportivo Marquense.
Luego vienen 11 jugadores con 2 goles y 35 con un solo tanto. En tema de autogoles, los jugadores Nicolás Lovato del Aurora y Byron Leal del Cobán Imperial han sido los autores.
Gol 100 del Clausura 2026
Para los primeros 100 goles del Clausura 2026 faltan un total de 25 tantos, los cuales, dadas las cantidades de goles por jornada, se podría predecir que serán alcanzado en la séptima fecha, la cual se desarrolle entre martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de febrero.
En el torneo Apertura 2025, el gol 100 llegó en la fecha número 7, por lo que se estaría cerca de coincidir en la marcación del gol 100 del Clausura 2026.
Tabla de goleadores del Clausura 2026
|No.
|Jugador
|Equipo
|Goles
|1
|Janderson Pereira (BRA)
|Cobán Imperial
|5
|2
|Williams Jomal (TYT)
|Deportivo Achuapa
|4
|3
|William Fajardo (GUA)
|Atlético Mictlán
|3
|4
|Oscar Mejía (GUA)
|Cobán Imperial
|3
|5
|Diego Casas (URU)
|Deportivo Marquense
|3