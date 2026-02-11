 Willy Coito: "Hablar de 'fracaso' no me parece correcto"
El entrenador uruguayo defendió el proceso y remarcó que no se puede etiquetar como "fracaso" a jóvenes que están dando sus primeros pasos en el futbol.

Willy Coito, técnico de la sub-17 de Guatemala - Alex Meoño
Willy Coito, técnico de la sub-17 de Guatemala / FOTO: Alex Meoño

La Selección Nacional Sub-17 de Guatemala de Willy Coito Olivera volvió a quedarse a las puertas de la historia tras caer 2-1 ante Haití en el Premundial disputado en casa. El resultado significó el adiós al sueño de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo de la categoría y, por segundo año consecutivo, la eliminación llegó como anfitriona y frente al mismo rival. La Azul y Blanco, que integraba el Grupo C junto a Antigua y Barbuda, Granada y Haití, dependía de un empate o una victoria en el último compromiso para sellar su boleto mundialista; sin embargo, la noche terminó en frustración.

El equipo dirigido por Willy Coito Olivera no logró sostener el resultado que necesitaba y pagó caro sus errores en momentos determinantes. Tras el pitazo final, el estratega sudamericano analizó lo ocurrido y apuntó a la falta de calma en instantes clave del partido. "Por momentos nos faltó un poco más de serenidad. Haití se pone muy rápido en ventaja, logramos empatar, pero otra vez se vuelven a poner rápido en ventaja", explicó ante los medios de comunicación.

Willy Coito defiende su trabajo

Coito también reconoció que, tras el segundo golpe haitiano, la ansiedad se apoderó de sus dirigidos. "Después, por momentos, nos ganó un poco la desesperación. También tuvimos algunas opciones claras que no pudimos concretar. Teníamos una gran chance de clasificar al Mundial, tenemos una gran camada de jugadores, pero me parece que hablar de la palabra ‘fracaso’ con chicos que están empezando su carrera no me parece correcto", expresó Olivera, defendiendo el proceso y el crecimiento de sus futbolistas.

El técnico subrayó que, si bien el objetivo era alcanzar la clasificación, el proyecto va más allá de un resultado puntual. "Son chicos de 16 años que están en formación. A veces algunas cosas no me caben... Hace tiempo que estamos en el futbol, y creo que es una generación que le va a dar mucho al futbol de Guatemala", señaló, convencido de que esta camada podrá convertirse en un pilar importante para el futuro del balompié nacional.

De cara al próximo ciclo, Coito confirmó que el trabajo ya está en marcha con la categoría 2010, que será la base del siguiente proceso rumbo al Mundial Sub-17, torneo que ahora se disputará cada año. "Ya se ha empezado a trabajar con la categoría 2010, y tratar de que esto nos sirva para corregir errores. También seguiremos trabajando con esta categoría, porque creo que puede darle mucho al futbol de Guatemala", afirmó, dejando claro que la planificación continúa pese al golpe reciente.

Finalmente, el entrenador hizo referencia a una jugada polémica que, a su criterio, pudo cambiar el desarrollo del encuentro: una posible expulsión a favor de Guatemala que no fue sancionada por el árbitro dominicano José Corporán. "Hubiera cambiado todo si la expulsión, que era roja clara, hubiera pasado. Pero más allá de eso, tenemos que enfocarnos en lo que nosotros tal vez dejamos de hacer por momentos y en lo que tenemos que mejorar", concluyó Olivera, enviando un mensaje de autocrítica y aprendizaje tras una eliminación que duele, pero que también deja lecciones para el futuro.

Haití vs. Guatemala - Premundial sub-17 / Alex Meoño

Haití vs. Guatemala - Premundial sub-17 / Alex Meoño

Haití vs. Guatemala - Premundial sub-17 / Alex Meoño

Willy Coito Olivera, técnico de la sub-17 / Alex Meoño

Haití vs. Guatemala - Premundial sub-17 / Alex Meoño

Haití vs. Guatemala - Premundial sub-17 / Alex Meoño

Haití vs. Guatemala - Premundial sub-17 / Alex Meoño

Haití vs. Guatemala - Premundial sub-17 / Alex Meoño

Haití vs. Guatemala - Premundial sub-17 / Alex Meoño

Haití vs. Guatemala - Premundial sub-17 / Alex Meoño

Haití vs. Guatemala - Premundial sub-17 / Alex Meoño

Haití vs. Guatemala - Premundial sub-17 / Alex Meoño

Haití vs. Guatemala - Premundial sub-17 / Alex Meoño

Haití vs. Guatemala - Premundial sub-17 / Alex Meoño

