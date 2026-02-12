 Tras eliminación ante Monterrey, Xelajú va ante Marquense
Tras la eliminación ante Monterrey, el Xelajú M. C. ahora encarará el Torneo Clausura 2026 y deberá escalar posiciones para acercársele al líder Cobán Imperial.

Xelajú fue eliminado anoche por el Monterrey de México
Xelajú fue eliminado anoche por el Monterrey de México / FOTO: Adriana Ramos

Xelajú M. C. de Guatemala quedó eliminado en la primera ronda de la Copa de Campeones Concacaf 2026 tras la serie ante Monterrey, la cual la ganó el conjunto azteca con un marcador global de 3-1 tras empate 1-1 en Guatemala y 2-0 en Guadalupe, Nuevo León, México. 

Con esta tempranera eliminación, establecida en los papeles antes del evento, el conjunto del técnico mexicano, Roberto Hernández, deberá ponerle énfasis al torneo local, donde a parte de buscar el título, intentará clasificarse de nuevo a un torneo de Concacaf, siendo la Copa Centroamericana 2026 su próximo objetivo.   

Tras su aventura internacional, donde no pudo estar Jorge Aparicio debido a la suspensión de dos partidos, Xelajú, con todo su plantel, se enfocará en la Liga Nacional, Torneo Clausura 2026, donde el equipo quetzalteco es protagonista de momento al estar entre los ocho equipos de la tabla, situación que daría boleto a fase final. 

Xelajú vs. Marquense

Tras el partido de anoche en el estadio BBVA, el "Gigante de Acero", Xelajú se dirigió a su hotel de concentración donde logró pasar la noche. A las 09:00 horas de este jueves 12 de febrero, el elenco chapín haría la travesía hacia Guatemala, donde se espera que a eso de las 14:00 horas ya esté en territorio nacional.

Posteriormente, se estará trasladando a Quetzaltenango, donde el próximo domingo a las 20:00 horas reciba en el estadio Mario Camposeco al Deportivo Marquense en el cierre de la sexta fecha del Clausura 2026.

Luego de cinco fechas, Xelajú M. C. es sexto lugar de la tabla de posiciones. Acumula 7 de 15 puntos disputados. Lleva dos triunfos y un empate. Además acumula dos derrotas.

Este domingo, Xelajú sale al terreno de juego a encarar la sexta fecha. Su rival será Deportivo Marquense, que actualmente vive una situación preocupante al ocupar casilla de descenso, por lo que tiene la necesidad de sumar puntos en condición de visitante, haciendo el partido en el papel, difícil para el cuadro de Roberto Hernández. 

Respecto a la Copa Centroamericana 2026, Xelajú debe buscar ser finalista para asegurar una de las cuatro plazas disponibles para Guatemala. Actualmente, están clasificados Antigua y Municipal, al ser finalistas del Apertura 2025.

¿Qué viene para Xelajú en el plano nacional?
