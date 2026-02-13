Ciclismo: Team Hino presenta a su equipo continental

Una noche histórica se vivió el jueves 12 de febrero luego de que el equipo de ciclismo guatemalteco Team Hino-One-Suzuki hiciera oficial la presentación de sus integrantes como parte del equipo continental, el primero que tiene Guatemala en esa categoría.
"Este jueves 12 de febrero quedó marcado como una fecha histórica para el ciclismo nacional con la presentación oficial del Team Hino-One-Suzuki como equipo continental UCI, convirtiéndose en el primer equipo guatemalteco en alcanzar esta categoría", informó el equipo de ciclismo en sus redes sociales.
Se añade: "Tras más de 25 años de trayectoria y compromiso con el desarrollo del ciclismo en nuestro país, la estructura dio el paso más importante en su historia, consolidando un proyecto deportivo que ahora representará oficialmente a Guatemala en el ámbito profesional internacional".
"El Team Hino-One-Suzuki ya está preparado para darlo todo en cada kilómetro, pelear cada carrera y poner en alto el nombre de Guatemala en cada competencia. Esta nueva temporada representa esfuerzo, sacrificio y el sueño de seguir haciendo historia para nuestro ciclismo", es otro de los mensajes que se pueden leer en las redes sociales del equipo de ciclismo chapín.
Los integrantes del Team Hino
El acto de presentación contó con la presencia del presidente de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci), José Peláez; el presidente de la Federación Guatemalteca de Ciclismo (FNC), Óscar Vásquez; así como autoridades y personeros del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), quienes acompañaron este trascendental anuncio para el deporte nacional.
El Team Hino queda conformado así para las participaciones a nivel internacional 2026:
- Wilson Chonay
- Melvin Torres
- Edgar Torres
- Víctor Tuíz
- Adolfo Vásquez
- Mardoqueo Vásquez
- Dorian Monterroso
- Nicolás Paredes
- Yesid Pira
- Jeisson Casallas
El cuerpo técnico y administrativo lo conforman:
- Manuel Antonio Siekavizza, director general
- Piccolo Guluarte, gerente general
- Sergio Marroquín, director deportivo
- Alfredo Ajpacajá, director técnico
Competencias 2026
Para la temporada 2026, el Team Hino-One-Suzuki competirá en los principales eventos del calendario nacional, además de representar a Guatemala en República Dominicana, dos competencias en Suramérica, la Vuelta a Honduras y un evento en Europa que será anunciado próximamente.
"Este es un momento histórico para el ciclismo guatemalteco. Hino-One-Suzuki no solo ha logrado un objetivo, sino que ha abierto una puerta de oportunidades para todo nuestro deporte nacional. Ser Equipo Continental UCI significa que Guatemala ya está presente de forma profesional en el ciclismo mundial", destacó el director general, Manuel Siekavizza.