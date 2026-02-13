 Ciclismo: Team Hino presenta a su equipo continental
Deportes

Ciclismo: Team Hino presenta a su equipo continental

Alfredo Ajpacajá es el director técnico del primer equipo guatemalteco en que logra la categoría continental.

Compartir:
Team Hino-One-Suzuki, equipo continental 2026
Team Hino-One-Suzuki, equipo continental 2026 / FOTO: Team Hino GT

Una noche histórica se vivió el jueves 12 de febrero luego de que el equipo de ciclismo guatemalteco Team Hino-One-Suzuki hiciera oficial la presentación de sus integrantes como parte del equipo continental, el primero que tiene Guatemala en esa categoría.

"Este jueves 12 de febrero quedó marcado como una fecha histórica para el ciclismo nacional con la presentación oficial del Team Hino-One-Suzuki como equipo continental UCI, convirtiéndose en el primer equipo guatemalteco en alcanzar esta categoría", informó el equipo de ciclismo en sus redes sociales.

Se añade: "Tras más de 25 años de trayectoria y compromiso con el desarrollo del ciclismo en nuestro país, la estructura dio el paso más importante en su historia, consolidando un proyecto deportivo que ahora representará oficialmente a Guatemala en el ámbito profesional internacional".

"El Team Hino-One-Suzuki ya está preparado para darlo todo en cada kilómetro, pelear cada carrera y poner en alto el nombre de Guatemala en cada competencia. Esta nueva temporada representa esfuerzo, sacrificio y el sueño de seguir haciendo historia para nuestro ciclismo", es otro de los mensajes que se pueden leer en las redes sociales del equipo de ciclismo chapín.

El Team Hino-One-Suzuki será equipo continental para el 2026

Alfredo Ajpacajá, técnico del Team Hino-One-Suzuki, hizo mención a la buena noticia en Emisoras Unidas de Guatemala.

Los integrantes del Team Hino

El acto de presentación contó con la presencia del presidente de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci), José Peláez; el presidente de la Federación Guatemalteca de Ciclismo (FNC), Óscar Vásquez; así como autoridades y personeros del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), quienes acompañaron este trascendental anuncio para el deporte nacional.

El Team Hino queda conformado así para las participaciones a nivel internacional 2026:

  • Wilson Chonay
  • Melvin Torres
  • Edgar Torres
  • Víctor Tuíz
  • Adolfo Vásquez
  • Mardoqueo Vásquez
  • Dorian Monterroso
  • Nicolás Paredes
  • Yesid Pira
  • Jeisson Casallas

El cuerpo técnico y administrativo lo conforman:

  • Manuel Antonio Siekavizza, director general
  • Piccolo Guluarte, gerente general
  • Sergio Marroquín, director deportivo
  • Alfredo Ajpacajá, director técnico

Competencias 2026

Para la temporada 2026, el Team Hino-One-Suzuki competirá en los principales eventos del calendario nacional, además de representar a Guatemala en República Dominicana, dos competencias en Suramérica, la Vuelta a Honduras y un evento en Europa que será anunciado próximamente.

"Este es un momento histórico para el ciclismo guatemalteco. Hino-One-Suzuki no solo ha logrado un objetivo, sino que ha abierto una puerta de oportunidades para todo nuestro deporte nacional. Ser Equipo Continental UCI significa que Guatemala ya está presente de forma profesional en el ciclismo mundial", destacó el director general, Manuel Siekavizza.

En Portada

Gobernación ofrece seguridad a magistrados electos por el CANG t
Nacionales

Gobernación ofrece seguridad a magistrados electos por el CANG

09:14 AM, Feb 13
Señalado de embestir a motorista pide salir de prisión; juez rechaza solicitudt
Nacionales

Señalado de embestir a motorista pide salir de prisión; juez rechaza solicitud

01:24 PM, Feb 13
50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín t
Nacionales

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín

12:12 PM, Feb 13
Día del Soltero: ¿Por qué se celebra cada 13 de febrero?t
Farándula

Día del Soltero: ¿Por qué se celebra cada 13 de febrero?

11:16 AM, Feb 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaSeguridad#liganacionalPNCEstados UnidosSuper Bowlredes socialesEE.UU.Real Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos