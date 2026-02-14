 Afición de Comunicaciones en el estadio de Mixco
Deportes

Afición de Comunicaciones se hace presente a las afueras del estadio de Mixco

Pese a estar en calle aledaña al escenario deportivo, sus acciones afectaron al público asistente.

Compartir:
Afición de Comunicaciones causa destrozos en Mixco
Afición de Comunicaciones causa destrozos en Mixco / FOTO: Captura de video Azteca Guate

Previo al partido entre Deportivo Mixco y Comunicaciones por la sexta fecha del Torneo Clausura 2026, la afición visitante fue protagonista por el apoyo que brindaron desde afuera del estadio Santo Domingo de Guzmán.

Reglamentariamente se sabe que la afición visitante tiene prohibido el ingreso a los escenarios deportivos del país cuando se celebran partidos de Liga Nacional, y este sábado 14 de febrero, la afición de Comunicaciones quiso jugarle la vuelta a los reglamentes, pero terminó por incidir en el espectáculo que se realizaba dentro del escenario deportivo mixqueño.

Previo al arranque del partido, un grupo de aficionados de Comunicaciones se instalaron en una calle aledaña al estadio Santo Domingo de Guzmán con el objetivo de apoyar a su club desde fuera del estadio. Pero el problema fue cuando utilizaron unos extintores, lo que causó que su contenido ingresara al estadio de los "Chicharroneros" y se creara una nube blanca, afectando al público asistente.

Ante dicha situación, los agentes de seguridad privada y pública accionaron y estuvieron en apresto ante cualquier inconveniente que pudiese suscitarse en los alrededores del estadio.

No es la primera vez 

Esta no es la primera vez que la afición de Comunicaciones provoca situaciones adversas para los organizadores de los partidos. Recientemente, cuando el "Crema" visitó al bicampeón Antigua G. F. C., un sector del estadio Pensativo fue abarrotado por la afición visitante.

Ante el descontento de la afición "Panza Verde", las autoridades de seguridad local se vieron en la necesidad de retirar a los aficionados visitantes.

Asimismo, no es la primera vez que estos actos ocurran en nuestro futbol. La misma afición de Comunicaciones fue protagonista al golpear a dos supuestos aficionados de Xelajú en el estadio Cementos Progreso al darse cuenta de que eran infiltrados.  

Pero a esa situación inusual: Presencia de aficionados visitantes, pero afuera del estadio, aunque causaron inconvenientes dentro del estadio, el árbitro Sergio Reyna decidió no interrumpir el partido, el cual se desarrolla en el estadio Santo Domingo de Guzmán.   

En Portada

Amparo busca que magistrados electos del CANG asuman en la CCt
Nacionales

Amparo busca que magistrados electos del CANG asuman en la CC

09:26 AM, Feb 14
San Valentín se reinventa en EE. UU.: más autorregalos, familia y menos amor románticot
Internacionales

San Valentín se reinventa en EE. UU.: más autorregalos, familia y menos amor romántico

11:51 AM, Feb 14
Liberan a mujer secuestrada y capturan a dos presuntos plagiarios t
Nacionales

Liberan a mujer secuestrada y capturan a dos presuntos plagiarios

08:25 AM, Feb 14
El FC Barcelona envía una carta a la Federación por el arbitrajet
Deportes

El FC Barcelona envía una carta a la Federación por el arbitraje

08:36 AM, Feb 14

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalSeguridadPNCSuper BowlEstados UnidosEE.UU.redes socialesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos