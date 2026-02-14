Afición de Comunicaciones en el estadio de Mixco

Previo al partido entre Deportivo Mixco y Comunicaciones por la sexta fecha del Torneo Clausura 2026, la afición visitante fue protagonista por el apoyo que brindaron desde afuera del estadio Santo Domingo de Guzmán.
Reglamentariamente se sabe que la afición visitante tiene prohibido el ingreso a los escenarios deportivos del país cuando se celebran partidos de Liga Nacional, y este sábado 14 de febrero, la afición de Comunicaciones quiso jugarle la vuelta a los reglamentes, pero terminó por incidir en el espectáculo que se realizaba dentro del escenario deportivo mixqueño.
Previo al arranque del partido, un grupo de aficionados de Comunicaciones se instalaron en una calle aledaña al estadio Santo Domingo de Guzmán con el objetivo de apoyar a su club desde fuera del estadio. Pero el problema fue cuando utilizaron unos extintores, lo que causó que su contenido ingresara al estadio de los "Chicharroneros" y se creara una nube blanca, afectando al público asistente.
Ante dicha situación, los agentes de seguridad privada y pública accionaron y estuvieron en apresto ante cualquier inconveniente que pudiese suscitarse en los alrededores del estadio.
Aficionados de @CremasOficial se hacen presentes en las afueras del estadio Santo Domingo y provocan daños a la propiedad privada y municipal pic.twitter.com/NOVhZZpxLD— ThisIsLaLigaGT (@ThisIsLaLigaGT) February 14, 2026
No es la primera vez
Esta no es la primera vez que la afición de Comunicaciones provoca situaciones adversas para los organizadores de los partidos. Recientemente, cuando el "Crema" visitó al bicampeón Antigua G. F. C., un sector del estadio Pensativo fue abarrotado por la afición visitante.
Ante el descontento de la afición "Panza Verde", las autoridades de seguridad local se vieron en la necesidad de retirar a los aficionados visitantes.
Asimismo, no es la primera vez que estos actos ocurran en nuestro futbol. La misma afición de Comunicaciones fue protagonista al golpear a dos supuestos aficionados de Xelajú en el estadio Cementos Progreso al darse cuenta de que eran infiltrados.
Pero a esa situación inusual: Presencia de aficionados visitantes, pero afuera del estadio, aunque causaron inconvenientes dentro del estadio, el árbitro Sergio Reyna decidió no interrumpir el partido, el cual se desarrolla en el estadio Santo Domingo de Guzmán.