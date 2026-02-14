Cristiano Ronaldo regresó y con gol con el Al Nassr

Cristiano Ronaldo volvió a jugar con el Al Nassr luego de una serie de protesta el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), y lo hizo como él únicamente sabe hacerlo: Con una actuación digna del mejor talento mundial, anotando gol.
Cristiano Ronaldo no jugaba recientemente con el Al Nassr (durante febrero de 2026) porque estaba en una especie de protesta o huelga voluntaria contra el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), que controla varios clubes de la Saudi Pro League, incluido el Al Nassr.
El motivo principal fue su descontento con la política de fichajes y la distribución de recursos: Ronaldo consideraba que había un favoritismo hacia el Al Hilal (el gran rival), que recibió refuerzos importantes como Karim Benzema (quien llegó desde el Al Ittihad), mientras que el Al Nassr no tuvo movimientos significativos en el mercado de invierno.
Esto lo molestó porque sentía que perjudicaba las chances de su equipo en la lucha por el título. No era por lesión, problemas con el entrenador (Jorge Jesus) ni nada físico; él mismo decidió no presentarse a las convocatorias en al menos dos partidos de liga consecutivos (contra Al Riyadh y Al Ittihad), y se extendió a un tercero en la AFC Champions League Two (donde fue decisión técnica de rotación).
Regreso con gol
Pero este sábado 14 de febrero, fecha en que Guatemala celebra el Día del Cariño y de la Amistad, Cristiano Ronaldo volvió a vestirse de corto y fue parte del duelo entre Al Fateh vs. Al Nassr. Último partido de la fecha 22 de la Primera División de Futbol de Arabia Saudita.
El partido se jugó en el Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium, ubicado en la ciudad de Al Hasa, y bastaron 18 minutos para que Cristiano Ronaldo apareciera en el marcador al anotar el 0-1. Gol que daba tranquilidad a su club, el cual tuvo un mejor cierre de duelo.
Cuando se jugaba el minuto 78, el saudita Ayman Yahya, de 24 años, logró el 0-2 y con ello sentenciar el duelo cuando faltaban 12 minutos para el final.
Este nuevo triunfo para el Al Nassr de Cristiano Ronaldo ayuda al club a sumar importantes tres puntos.
Tras el triunfo ante Al Fateh, el Al Nassr es sublíder de la competencia con 52 unidades, una menos que el líder Al Hilal que tiene 53. La tercera posición es para el cuadro de Al Ahli con 50 enteros.
Con el gol de este sábado, Cristiano Ronaldo llegó a 962 goles y quedó a 38 de los mil.