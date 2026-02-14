Historia de amor de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Diez años después de aquel día en que sus miradas se cruzaron en una tienda de Gucci de la calle Serrano (Madrid, España), Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han convertido su cuento de hadas en una de las historias de amor más mediáticas y sólidas del deporte mundial, y este 14 de febrero, Día del Cariño y la Amistad, recordamos momentos icónicos de la relación.
Georgina Rodríguez, entonces de 22 años, trabajaba como dependiente en la boutique Gucci del barrio de Salamanca. Cristiano entró a comprar y, según ambos han contado en varias entrevistas y en la serie de Netflix Soy Georgina, fue "amor a primera vista".
Georgina ha dicho que al tomarle la mano sintió "una paz y una energía inexplicables, como si nos conociéramos de toda la vida". Por su parte, "CR7", recién salido de su relación con Irina Shayk, la describió como "una chica muy interesante y madura para su edad".
La relación se hizo pública en enero de 2017 en la gala The Best FIFA Football Awards de Zúrich. Desde entonces han compartido mudanzas (Madrid, Turín, Manchester, Riad), éxitos deportivos y, sobre todo, la construcción de una gran familia.
La familia Ronaldo-Rodríguez
En total son cinco hijos, dos formas distintas de llegar al mundo y un ángel en el cielo. Cristiano Ronaldo es padre de cinco hijos vivos:
Cristiano Jr. (17 de junio de 2010) nacido por gestación subrogada en Estados Unidos. La identidad de la madre biológica nunca se ha revelado.
Eva María y Mateo (8 de junio de 2017) gemelos también nacidos por gestación subrogada en San Diego (Estados Unidos), apenas un mes antes de que Georgina confirmara su primer embarazo.
Alana Martina (12 de noviembre de 2017), primer hijo biológico de la pareja. Georgina lo gestó y dio a luz de forma natural.
Bella Esmeralda (18 de abril de 2022), la pareja anunció en octubre de 2021 que esperaban gemelos. Georgina quedó embarazada de forma natural. El 18 de abril de 2022 nacieron Bella y su hermano gemelo Ángel. El pequeño falleció pocas horas después del parto. La pareja compartió el dolor con el mundo: "Nuestro ángel se ha ido, pero siempre estará con nosotros".
Sobre el contrato matrimonial
El famoso "contrato de pareja". Poco después del nacimiento de Alana, según revelaron medios portugueses como TV Guia y españoles, la pareja firmó un acuerdo prematrimonial (o "contrato de pareja") para proteger el inmenso patrimonio de Ronaldo (valorado en más de 600 millones de dólares).
Aunque nunca ha sido confirmado oficialmente, los detalles filtrados hablan de una pensión vitalicia para Georgina de entre 110 mil y 121 mil dólares mensuales. La propiedad plena de la mansión de La Finca (Madrid) valorada en unos 5,6 millones de dólares. Dos coches de lujo, vuelos privados, dos vacaciones anuales pagadas y otras cláusulas de manutención y estilo de vida.
El acuerdo, según las mismas fuentes, fue renovado o actualizado tras el compromiso de 2025.
Todo sobre su boda
La boda: Madeira, verano de 2026, después del Mundial
Ronaldo confirmó en varias entrevistas que la boda se celebrará después del Mundial de 2026. El lugar elegido es la isla de Madeira, concretamente la Catedral de Funchal para la ceremonia religiosa y un hotel de lujo cercano para el banquete.
El hotel está a solo 3 km del hospital donde nació Cristiano y a 2,5 km del estadio del Nacional de Madeira, su primer equipo.
Georgina ha expresado su deseo de una celebración íntima, familiar y alejada de los focos, aunque con 500 millones de seguidores combinados en redes, será difícil mantener el secreto.