 Darwin Lom anuncia algo especial en el Día de San Valentín
Darwin Lom anuncia algo especial en el Día de San Valentín

Emotivas palabras fueron dedicadas desde sus redes sociales a la mujer que él describe como: "La mejor novia, mamá, todo".

Darwim Lom dedica emotivo mensaje a su pareja
Darwim Lom dedica emotivo mensaje a su pareja / FOTO: Facebook de Darwin Lom

Mediante sus redes sociales, el futbolista guatemalteco, Darwin Lom, hoy por hoy, jugador del The Strongest de Bolivia, escribió un emotivo mensaje para la mujer de su vida en una fecha especial: 14 de febrero, Día de San Valentín. Y es que en una fecha tan especial, el anuncio que hace Lom llena de felicidad a su entorno, ya que a su vida llegarán otros dos motivos para seguir amando la vida. 

"Después de media década juntos, a través de los altibajos no me gustaría hacer esto con nadie más. A la persona que me ha dado el regalo de la vida, me enseñó a ver el lado bueno en la gente y en la vida mientras realmente creo que Dios siempre tiene su plan. Gracias por ser la mejor novia, mamá, suegra, todo. Te aprecio hoy y todos los días. Feliz amor de San Valentín ♥️ para ti de parte de los 3 ", fue el mensaje de Lom donde se confirma que la hermosa pareja esperan gemelos.  

El posteo tomado de Facebook, se pueden observar una serie de fotografías donde se muestras algunas facetas de su vida junto a su pareja de vida.

En una imagen, se muestran ambos durante una festividad, donde aparecen banderas de Argentina y Guatemala. Asimismo, la publicación resalta el momento donde su pareja y él muestran una radiografía de sus gemelos.  

Otra de las imágenes muestra a la feliz pareja posando ya con su hija en brazo, junto a su mascota, un perro que es muy querido por la familia.

En una fiesta, en un gimnasio, son otros aspectos que resalta Darwin Lom este Día del Cariño para demostrarle los momentos felices que ha vivido con su pareja.

Día de San Valentín

El Día de San Valentín, también conocido como Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad, se celebra cada 14 de febrero y tiene un origen que combina elementos cristianos antiguos, tradiciones paganas romanas y una evolución romántica posterior.

En la antigua Roma, a mediados de febrero se celebraba la fiesta pagana de las Lupercales (Lupercalia), que tenía lugar alrededor del 15 de febrero. Era una festividad dedicada a la fertilidad, la purificación y la llegada de la primavera. Incluía rituales con sacrificios de animales (como cabras y perros), donde los hombres azotaban a las mujeres con tiras de piel para promover la fertilidad, y se realizaban emparejamientos por sorteo entre hombres y mujeres.

A finales del siglo V (año 496 d.C.), el papa Gelasio I prohibió estas celebraciones paganas y las reemplazó con una festividad cristiana en honor a un mártir llamado San Valentín, fijándola el 14 de febrero. Esto fue parte de un proceso común en la Iglesia primitiva de "cristianizar" fiestas paganas para facilitar la conversión.

