Municipal-Achuapa: Así quedó la rodilla de Carlos Castrillo

El empate entre Municipal y Deportivo Achuapa (1-1) por la fecha 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional dejó una acción fuerte entre los jugadores José Carlos Martínez y Carlos Castrillo, pero quien se llevó la peor parte fue el jugador achuapaneco.
Era el minuto 72 y Municipal ganaba 1-0 con gol de Nicolás Samayoa, y en una pelota dividida, los jugadores Martínez y Castrillo fueron al duelo directo. En la barrida, la peor parte se la llevó Castrillo, quien recibió entre un pisotón y rozón con los tacos de Martínez, lo cual le provocó una herida fuerte a inmediaciones de la rodilla izquierda del profesional achuapaneco.
Tras la acción, tirado en la gramilla quedó Carlos Castrillo, quien de inmediato se tomó su rodilla afectada y se quejó fuertemente. Mientras esa escena ocurría, José Carlos Martínez de forma inmediata se acercó a su compañero de profesión y trató de calmarle y pedirle disculpa por lo ocurrido.
Entre tanto, los bomberos fueron llamados de urgencia y estos atendieron al jugador en la gramilla. Al estabilizarlo fue trasladado en camilla a la zona de camerinos.
Minutos después, se confirmó por parte del cuadro achuapaneco que Castrillo había tenido una herida profunda y extensa en longitud por lo que fue necesaria la implementación de varis puntos de sutura (al menos 8).
Habla Loredo
Tras el partido, el técnico de Achuapa, Rafael Loredo, se refirió a lo ocurrido con Carlos Castrillo en conferencia de prensa.
"Respecto a Castrillo es un jugador con mucha entrega. Es un jugador ejemplar fuera y dentro de la cancha. Es una herida muy profunda. Fue necesario varios puntos por dentro y del lado fuera", explicó Loredo.
Añadió: "Vamos a esperar el parte médico, pero normalmente cuando es una contusión hay que esperar a que desinflame, y después ya se pueden sacar estudios para saber qué tan grave fue la herida".
