Municipal y Achuapa empatan en fecha 6 del Clausura 2026

En el segundo partido de la sexta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, el Municipal del nicaragüense Mario Acevedo enfrentó a Deportivo Achuapa del mexicano Rafael Loredo y terminó por sumar un triunfo valioso con goles de Nicolás Samayoa y . El "Rojo" sigue en la lucha por esa primera posición del torneo la cual pertenece a Cobán Imperial, pero con ese triunfo, ya le mete presión al "Príncipe Azul".
El "Mimado de la Afición" jugó en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, donde la hermosa tarde sabatina le dio un toque especial a dicho partido.
A los 7 minutos se dio el primer remate a puerta y fue para los visitantes por intermedio de Jair Asprilla tras un error defensivo de Aubrey David.
Tras acercamientos de Yasnier Matos, Cristian Hernández, Rudy Muñoz y John Méndez, llegó el gol de Nicolás Samayoa al 27. La jugada nació en el vértice del tiro de esquina; Pedro Altán levantó centro y fue cabeceado por "Nicogol" para vencer a Ederson Cabezas y con ello poner el 1-0, para la alegría de los aficionados locales.
En el 32, Municipal hacía el 2-0 por intermedio de Yasnier Matos, pero una posición adelantada terminó por anular la jugada y con ello quitarle esa posibilidad de aumentar el marcador para los de Mario Acevedo.
En la última jugada del primer tiempo, el protagonismo se lo ganó el portero Ederson Cabezas, pero no por su trabajo dentro de los tres palos, sino por el reclamo airoso contra su compañero de equipo Carlos Santos.
Municipal atacó y dio facilidad la zona baja, situación que molestó a Cabezas, quien encaró a Santos y tras una serie de dimes y diretes se le acercó y lanzó un leve golpe de Cabezas. Ambos jugadores fueron separados por sus compañeros de equipo, pero la acción del meta visitante dejó mucho que desear.
Expulsión de José Carlos Martínez
Tras el capítulo penoso en el cierre del primer tiempo, Cabezas regresó con la mentalidad de seguir haciendo un buen trabajo en el arco, y no tardó mucho en demostrarlo. Dos veces ante Pedro Altán y una ante José Carlos Martínez fueron las jugadas que catapultaban al meta colombiano como la gran figura del partido, a pesar de que su equipo estaba abajo en el marcador.
Pese a los insistentes ataques por parte de los "Rojos", los achuapanecos intentaban elaborar algunas jugadas a la ofensiva, y con dificultad, llegaban por intermedio de Erick González al 67, pero no caí el gol del empate.
Al 72, José Carlos Martínez llegó a una pelota dividida con Carlos Castrillo, y un pisotón con los tacos de Martínez hizo que Castrillo tuviese una serie herida y abandonó el terreno de juego en camilla. El jugador achuapaneco fue trasladado a un centro asistencial.
Por su parte, Municipal se quedó con 10 elementos, y el técnico se vio obligado a sacrificar a Pedro Altán. Ingresó Jonathan Franco.
En la recta final del partido, Carlos Santos logró empatar el duelo con un tanto en el minuto 90+4. Fue un empate con sabor a victoria para los achuapanecos.