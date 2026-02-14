 Prohíben el uso comercial de la marca Maradona
Deportes

Prohíben el uso comercial de la marca Maradona

La medida busca evitar acuerdos comerciales sobre las marcas vinculadas al exfutbolista hasta que la Justicia esclarezca la administración de sus derechos.

Diego Armando Maradona, campeón del mundo en el Mundial de 1986 - Archivo
Diego Armando Maradona, campeón del mundo en el Mundial de 1986 / FOTO: Archivo

La Justicia argentina confirmó en segunda instancia la prohibición de "innovar y contratar" sobre todas las marcas vinculadas al nombre e imagen de Diego Armando Maradona que se encontraban registradas a nombre de Sattvica S.A., empresa administrada por dos de las hermanas del ídolo. La resolución fue dictada por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional en el marco de una causa que investiga una presunta administración fraudulenta relacionada con la gestión de los derechos comerciales del exfutbolista, fallecido el 25 de noviembre de 2020.

El fallo establece que no podrán celebrarse contratos, acuerdos, promociones ni realizarse trámites o cobros vinculados a las marcas asociadas al nombre, los pseudónimos y la imagen del campeón del mundo, tanto en Argentina como en el exterior. La medida alcanza también al abogado Matías Morla, quien representó a Maradona en los últimos años de su vida, y a su asistente Maximiliano Pomargo, entre otros implicados en la investigación. Asimismo, el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) fue notificado para registrar formalmente la restricción sobre las marcas correspondientes.

¿Qué engloba la marca Maradona?

Los herederos del exjugador —Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr. y Diego Fernando Maradona— difundieron la decisión judicial a través de sus redes sociales con el objetivo de advertir a la opinión pública y evitar posibles perjuicios a terceros. Según el comunicado, las personas procesadas deberán abstenerse de cualquier acción comercial o administrativa vinculada a las marcas y a las acciones de Sattvica S.A., mientras se sustancia el proceso judicial en curso.

La marca Maradona engloba derechos comerciales, de imagen y de propiedad intelectual que abarcan una amplia gama de productos, desde indumentaria deportiva hasta perfumes y contenidos audiovisuales. Esta resolución se produce en un contexto judicial complejo, luego de que se anulara el primer juicio por la muerte del exfutbolista y se fijara el 17 de marzo como fecha de inicio de un nuevo proceso. De esta manera, la disputa por el legado comercial del astro argentino suma un nuevo capítulo en los tribunales.

Napoli rindió homenaje al futbolista argentino Diego Armando Maradona, en conmemoración del cuarto aniversario de su fallecimiento. -

