 Biografía de Lucas Pinheiro, medallista olímpico invernal
Deportes

Quién es Lucas Pinheiro, el primer medallista olímpico invernal de Brasil

Lucas Pinheiro, amante del futbol antes que del esquí, y seguidor de Ronaldinho Gaúcho hizo historia para Sudamérica.

Compartir:
Lucas es hijo de Bjørn Braathen, su mentor en el esquí, y de Alessandra Pinheiro de Castro.
Lucas es hijo de Bjørn Braathen, su mentor en el esquí, y de Alessandra Pinheiro de Castro. / FOTO: EFE

Lucas era conocido por el apellido paterno Braathen, pero hoy usa el de su madre brasileña, Pinheiro, y con él ha pasado a los libros de la historia del deporte al conseguir la primera medalla en unos Juegos Olímpicos de Invierno para Suramérica.

Nacido en Oslo, el 19 de abril de 2000, y gran fan de Ronaldinho Gaúcho, Pinheiro se ha colgado el oro con los colores de la bandera brasileña en el gigante de esquí alpino, en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026.

Se subió a lo más alto del podio por delante de dos suizos de peso en esta modalidad: Marco Odermatt, defensor del título, y Loïc Meillard.

Su hazaña abrió este sábado los noticieros y los portales de los principales diarios generalistas y deportivos de Brasil, que disfruta estos días del Carnaval y donde hasta el propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha vibrado con su triunfo.

Lucas es hijo de Bjørn Braathen, su mentor en el esquí, y de Alessandra Pinheiro de Castro.

Su infancia se dividió entre la capital noruega, donde vivía con su padre, y las ciudades de São Paulo y Campinas, donde pasaba las vacaciones con la familia materna.

Foto embed
Quién es Lucas Pinheiro, el primer medallista olímpico invernal de Suramérica - EFE

Lucas Pinheiro, amante del futbol antes que del esquí

En una entrevista a la emisora ESPN, en 2024, reconoció que de pequeño no le gustaba "nada" el esquí, que es para Noruega como el futbol para Brasil.

De hecho, él prefería jugar a la pelota. Su club del corazón es el São Paulo y su inspiración por aquel entonces era Ronaldinho Gaúcho, el astro brasileño, campeón mundial en 2002 y exjugador del París Saint-Germain, FC Barcelona y AC Milan, entre otros.

Pero su padre insistió con el esquí y, finalmente, tuvo su primera experiencia a los nueve años.

Le costó al principio. No le gustaba el frío, ponerse varias capas de ropa, ni los dolores en las piernas.

"A mí me gustaba la playa, el calor, el mar... No tengo ni idea de cómo me transformé en un esquiador alpino", relató en esa entrevista.

Foto embed
Pinheiro: No sé qué decir, tengo tantas emociones que no sé expresarlas - EFE

*Información EFE.

En Portada

Arévalo anuncia Cadena Nacional para las 20:00 horast
Nacionales

Arévalo anuncia Cadena Nacional para las 20:00 horas

03:28 PM, Feb 15
Atlético Mictlán y Antigua empatan en Jutiapa t
Deportes

Atlético Mictlán y Antigua empatan en Jutiapa

04:55 PM, Feb 15
Bad Bunny dejó en shock a sus fans al invitar a Cazzu al escenario durante show en Argentinat
Farándula

Bad Bunny dejó en shock a sus fans al invitar a Cazzu al escenario durante show en Argentina

04:28 PM, Feb 15
Cabezas-Santos: De la discusión a sumar un punto en El Trébolt
Deportes

Cabezas-Santos: De la discusión a sumar un punto en El Trébol

06:01 PM, Feb 15

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCSeguridadSuper BowlSeguridad vialLiga Nacionalredes socialesEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos