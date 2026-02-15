 Discusión entre Ederson Cabezas y Carlos Santos
Deportes

Cabezas-Santos: De la discusión a sumar un punto en El Trébol

El portero Ederson Cabezas y el jugador Carlos Santos fueron piezas fundamentales para que Achuapa sumara un punto ante Municipal.

Compartir:
Ederson Cabezas y su discusión con Carlos Santos
Ederson Cabezas y su discusión con Carlos Santos / FOTO: Alex Meoño

Una de las imágenes que van marcado la sexta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional la dejó el duelo de Municipal vs. Achuapa, el cual se desarrolló anoche en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol. Terminaba el primer tiempo y tras una ofensiva de los "Rojos", los ojos de los asistentes al escenario deportivo vieron la discusión entre los jugadores del cuadro "Cebollero", el portero Ederson Cabezas y el mediocampista Carlos Santos. 

El portero colombiano perdió la cabeza ante el mediocentro defensivo nacional. Cabezas lo encaró y tras un momento de discusión soltó un leve cabezazo sobre su compañero de equipo. Segundos después, el partido terminó en el primer tiempo, y los jugadores achuapanecos escoltaron a Cabezas para que la situación con Santos no trascendiera.    

En el camerino sucedieron muchas situaciones, que solo los protagonistas lo saben, pero en la reanudación del partido, Cabezas no se desconcentró ni dejó que ese penoso capítulo lo afectara. Cabezas brilló por sí mismo en el compromiso.

La noche de Cabezas y Santos

Con el 1-0 a su favor, Municipal intentó por medio de Pedro Altán incrementar el marcador, pero ahí estuvo siempre bien preciso, Cabezas. El delantero José Carlos Martínez también lo intentó, pero de nuevo Cabezas lo evitó. El portero d Achuapa, pese a la derrota, era la figura del partido, y el gran responsable de que el marcador se mantuviese.

Debido a la expulsión de José Carlos Martínez y la herida fuerte que tuvo Carlos Castrillo, el árbitro agregó ocho minutos de reposición.

En el tiempo adicional del partido apareció Carlos Santos para inquietar la portería de Braulio Linares. En el 90+2, rechazó un remate de Santos. Más adelante, el futbol le daría su recompensa al jugador nacional.   

Era el minuto 90+6 cuando Carlos Mejía hizo un centro y apareció Carlos Santos para definir el empate 1-1 en las postrimerías del partido.

Santos y Cabezas, los del capítulo penoso en el cierre del primer tiempo, se lavaron la cara y en la segunda parte con futbol y capacidades sacaron adelante a su equipo y sumaron un punto, que dentro de los papeles se tenía perdido.  

Achuapa rescata un punto en El Trébol ante Municipal

José Carlos Martínez fue expulsado por una fuerte entrada contra Carlos Castrillo, quien tuvo que abandonar el juego en gramilla.

En Portada

Arévalo anuncia un Estado de Prevención en todo el territorio nacional a partir del martest
Nacionales

Arévalo anuncia un Estado de Prevención en todo el territorio nacional a partir del martes

07:59 PM, Feb 15
Atlético Mictlán y Antigua empatan en Jutiapa t
Deportes

Atlético Mictlán y Antigua empatan en Jutiapa

04:55 PM, Feb 15
Bad Bunny dejó en shock a sus fans al invitar a Cazzu al escenario durante show en Argentinat
Farándula

Bad Bunny dejó en shock a sus fans al invitar a Cazzu al escenario durante show en Argentina

04:28 PM, Feb 15
Cabezas-Santos: De la discusión a sumar un punto en El Trébolt
Deportes

Cabezas-Santos: De la discusión a sumar un punto en El Trébol

06:01 PM, Feb 15

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCSeguridadSuper BowlSeguridad vialredes socialesLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos