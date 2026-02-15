Discusión entre Ederson Cabezas y Carlos Santos

Una de las imágenes que van marcado la sexta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional la dejó el duelo de Municipal vs. Achuapa, el cual se desarrolló anoche en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol. Terminaba el primer tiempo y tras una ofensiva de los "Rojos", los ojos de los asistentes al escenario deportivo vieron la discusión entre los jugadores del cuadro "Cebollero", el portero Ederson Cabezas y el mediocampista Carlos Santos.
El portero colombiano perdió la cabeza ante el mediocentro defensivo nacional. Cabezas lo encaró y tras un momento de discusión soltó un leve cabezazo sobre su compañero de equipo. Segundos después, el partido terminó en el primer tiempo, y los jugadores achuapanecos escoltaron a Cabezas para que la situación con Santos no trascendiera.
En el camerino sucedieron muchas situaciones, que solo los protagonistas lo saben, pero en la reanudación del partido, Cabezas no se desconcentró ni dejó que ese penoso capítulo lo afectara. Cabezas brilló por sí mismo en el compromiso.
La noche de Cabezas y Santos
Con el 1-0 a su favor, Municipal intentó por medio de Pedro Altán incrementar el marcador, pero ahí estuvo siempre bien preciso, Cabezas. El delantero José Carlos Martínez también lo intentó, pero de nuevo Cabezas lo evitó. El portero d Achuapa, pese a la derrota, era la figura del partido, y el gran responsable de que el marcador se mantuviese.
Debido a la expulsión de José Carlos Martínez y la herida fuerte que tuvo Carlos Castrillo, el árbitro agregó ocho minutos de reposición.
En el tiempo adicional del partido apareció Carlos Santos para inquietar la portería de Braulio Linares. En el 90+2, rechazó un remate de Santos. Más adelante, el futbol le daría su recompensa al jugador nacional.
Era el minuto 90+6 cuando Carlos Mejía hizo un centro y apareció Carlos Santos para definir el empate 1-1 en las postrimerías del partido.
Santos y Cabezas, los del capítulo penoso en el cierre del primer tiempo, se lavaron la cara y en la segunda parte con futbol y capacidades sacaron adelante a su equipo y sumaron un punto, que dentro de los papeles se tenía perdido.