Levante-Valencia termina en pelea y lanzamiento de botellas

El derbi entre el Levante y el Valencia disputado este domingo en el Ciutat de València y que ganó el conjunto de Mestalla con los goles de Largie Ramazani y de Umar Sadiq (0-2) terminó con una pelea y con lanzamiento de botellas tras una celebración del central valencianista Eray Cömert.
El suizo cogió el banderín de córner del Levante, le colocó su camiseta y comenzó a ondearlo justo delante del sector del campo en el que se ubicaban los seguidores del Valencia. El gesto provocó el enfado del Levante y empleados y jugadores saltaron de nuevo al césped para arrebatar el banderín en lo que terminó generando una pelea y lanzamiento de botellas desde la grada.
También hubo lanzamiento de botellas entre algunos aficionados del Levante y del Valencia. Los botellazos desde la grada continuaron una vez se retiraron los jugadores del Valencia y sobre todo Cömert, foco de las críticas y del enfado del levantinismo.
Detalles del partido
El Valencia se impuso en el derbi ante el Levante disputado este domingo (0-2) gracias a un golazo de Largie Ramazani y una diana de Umar Sadiq, que superó en el uno contra uno a Mathew Ryan, una victoria que le impulsa al decimocuarto lugar de la liga y mantiene a los ‘granotas’ penúltimos.
Javi Guerra recuperó el balón en la frontal de su área y lanzó una contra para conectar con Sadiq. El delantero cedió de tacón a un Luis Rioja, que encontró a Ramazani y éste firmó una volea fortísima ante la que nada pudo hacer Ryan. Era el minuto 64 y el Valencia golpeaba en su primer disparo a puerta.
El gol hizo daño al Levante, que perdió el impulso mostrado en los primeros compases de la segunda mitad y trató de reengancharse al derbi con otros tres cambios, sobre todo con la entrada del delantero Etta Eyong.
Pero cuando estaba volcado en busca del empate llegó el tanto de la sentencia del Valencia. Un balón largo lo atacó Sadiq ante el central del Levante Matías Moreno, que no estuvo contundente en el cuerpo a cuerpo y el ariete nigeriano le arrebató la pelota para plantarse ante Ryan y definir a la perfección con solo seis minutos por jugar.
Tras el segundo gol, la tensión se apoderó del Levante y en una misma acción Kervin Arriaga fue expulsado por doble amarilla después de una protesta y un aplauso al colegiado, Miguel Ángel Ortiz Arias.
*Información EFE.