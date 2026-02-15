 Resultado Mictlán vs. Antigua por fecha 6 del Clausura 2026
Deportes

Atlético Mictlán y Antigua empatan en Jutiapa

Era un partido fundamental para mitecos y antigüeños y no aprovecharon, ambos están fuera del top 8 del Clausura 2026.

Mictlán y Antigua durante fecha 6 del Clausura 2026
Mictlán y Antigua durante fecha 6 del Clausura 2026 / FOTO: CSD Mictlán

La sexta fecha del Torneo Clausura 2026 continuó este domingo 15 de febrero de 2026 con el duelo entre Atlético Mictlán y el bicampeón Antigua G. F. C. El duelo tenía dos situaciones importantes, para los "Conejos" salir de la zona del descenso y enviar de nuevo a esa zona a Comunicaciones, y para los "Panza Verde" ganar su primer partido del campeonato.

El compromiso se jugó bajo una temperatura de al menos 33 grados, haciendo ese factor un detalle importante que terminó por afectar el buen ritmo del partido. Los equipos lucieron precavidos en sus armados y aunque generaron algunas oportunidades aisladas de gol, el primer tiempo finalizó con empate a cero goles.

Cuatro amarillas se mostraron en la parte inicial, dos para Mictlán y dos para Antigua. Kendel Herrarte y Julio Rodríguez para los locales, y, Edgard Camargo y Óscar Santis para los visitantes. 

Pese a que los equipos estaban urgidos de sumar tres unidades, al parecer el planteamiento era lo que buscaban los entrenadores, ya que al comienzo de la parte complementaria solamente existió una variante y la hizo Antigua: Jostin Daly (salió) por Brayan Castañeda (entró).

Tras los primeros minutos de la reanudación, y sin mucha claridad en el partido, el técnico Mauricio Tapia hizo su primera variante: Salió Agustín Maziero y entró Dewinder Bradley cuando se jugaba el 53; dos minutos después, Gabriel Álvarez hizo su segunda permuta: Guillermo Chavasco por Justin Racancoj, aunque el partido seguía parejo y en cualquier momento un gol podría ser desequilibrante.

Al minuto 88 llegó la jugada más peligrosa del partido, pero terminó en las manos del portero Luis Morán. Fue Grijalva quien sacó un remate diagonal directo a la portería antigüeña, pero el meta dijo no al triunfo de los "Conejos".. 

Así va la fecha 6 del Clausura 2026:

  • Mixco 2-2 Comunicaciones: Manuel Moreno (19) y Nicolás Martínez (34) / Dairon Reyes (66) y Lynner García (75)
  • Municipal 1-1 Achuapa: Nicolás Samayoa (27) / Carlos Santos (90+4)
  • Guastatoya 1-1 Malacateco: Santiago Gómez (42) / Dilan Palencia (55)
  • Aurora 1-0 Antigua: Jimmy Álvarez (51)
  • Mictlán 0-0 Antigua
  • Xelajú vs. Marquense a las 20:00 horas de este domingo 15 de febrero.   

