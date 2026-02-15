 Xelajú vencer a Marquense en el "Clásico del Occidente"
Deportes

Xelajú vence a Marquense en el "Clásico del Occidente"

El cuadro de Roberto Hernández asume la tercera posición del campeonato.

Compartir:
Xelajú derrotó a Marquense en el clásico del occidente
Xelajú derrotó a Marquense en el clásico del occidente / FOTO: Wilber Colloy

Xelajú M. C. recibió a Deportivo Marquense en el cierre de la sexta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, la cual había estado dominada por los empates. En el estadio Mario Camposeco, los quetzaltecos y marquenses firmaron el duelo número 47 de su historia dentro de los torneos cortos, de acuerdo a la estadística proporcionada por Wilber Colloy.

Marquense llegaba a Quetzaltenango salpicado por el caso de salmonela que le había dado a gran parte del plantel y con la necesidad de sumar puntos para no complicarse más su situación respecto al descenso. Leonel Noriega, técnico de los "Leones Amarillos" llegaba al Mario Camposeco once años después de su última visita, la cual había sido como jugador activo.

El partido comenzó rapidito a inclinarse a favor de los locales, que en 28 minutos de juego ya ganaba 2-0, pero que lamentarían la lesión de Jorge Aparicio antes de que terminara esa primera parte.

Raúl Calderón abrió el marcador a los 9, y a los 28, él asistió a Jesús López, para que el jugador mexicano nacionalizado guatemalteco pudiese marcar el 2-0.

Cuando se jugaba el 38, una lesión fuerte de Jorge Aparicio lo obligó a abandonar el partido en un carro de la asistencia. El puesto de "Apa" fue ocupado por Derrikson Quiros. Así terminó el primer tiempo, con victoria de los locales y una baja importante, pero para la segunda mitad, Aparicio regresó caminando al sector de la banca.

Goleada

El segundo tiempo siguió de entretenido. Joffré Escobar colocó el 3-0 a favor de los quetzaltecos al 54 y con ello dictaba sentencia condenatoria a favor de los locales.

Cuando se jugaba el 60, fue turno para el paraguayo Manuel Romero para un contundente 4-0, pero al 62 descontó el Deportivo Marquense gracias al tanto del goleador uruguayo Diego Casas para el 4-1. El sudamericano llegó a 4 goles en el campeonato y ocupa la tercera posición tras empatar con Williams Jomal de Achuapa, quien lleva la misma cantidad de goles. El goleador es Janderson Pereira con 5 tantos.  

OScar Linton al 78 logró el 4-2 final en el compromiso que se disputó en el estadio Mario Camposeco. 

Al final, el triunfo fue para los quetzaltecos de Roberto Hernández y cierra la sexta fecha en el tercer lugar de la competición con 10 puntos, a uno del sublíder Municipal (11) y a tres del líder Cobán Imperial (13).

Así va la fecha 6 del Clausura 2026:

  • Mixco 2-2 Comunicaciones: Manuel Moreno (19) y Nicolás Martínez (34) / Dairon Reyes (66) y Lynner García (75)
  • Municipal 1-1 Achuapa: Nicolás Samayoa (27) / Carlos Santos (90+4)
  • Guastatoya 1-1 Malacateco: Santiago Gómez (42) / Dilan Palencia (55)
  • Aurora 1-0 Antigua: Jimmy Álvarez (51)
  • Mictlán 0-0 Antigua
  • Xelajú 4-2 Marquense: Raúl Calderón (9) y Jesús López (28), Joffre Escobar (54) y Manuel Romero (60) / Diego Casas (62) y Oscar Linton (78).

En Portada

Arévalo anuncia un Estado de Prevención en todo el territorio nacional a partir del martest
Nacionales

Arévalo anuncia un Estado de Prevención en todo el territorio nacional a partir del martes

07:59 PM, Feb 15
¿Qué implicaciones tiene un estado de Prevención en Guatemala?t
Nacionales

¿Qué implicaciones tiene un estado de Prevención en Guatemala?

08:48 PM, Feb 15
EE.UU. intercepta otro petrolero en el Índico por violar su bloqueo de crudo en el Caribet
Internacionales

EE.UU. intercepta otro petrolero en el Índico por violar su bloqueo de crudo en el Caribe

10:59 AM, Feb 15
Xelajú vence a Marquense en el Clásico del Occidente t
Deportes

Xelajú vence a Marquense en el "Clásico del Occidente"

10:10 PM, Feb 15

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCSeguridadSuper BowlSeguridad vialLiga Nacionalredes socialesEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos