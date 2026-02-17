Flick, inconforme con el arbitraje y crítico con su equipo

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, analizó con autocrítica la derrota de su equipo ante el Girona, un resultado que le costó el liderato y que confirmó, según sus propias palabras, que el conjunto azulgrana no atraviesa su mejor etapa. Aunque hubo polémica en la acción previa al 2-1, el técnico alemán evitó escudarse en el arbitraje. "No quiero hablar de ello porque creo que todo el mundo ha visto la situación, pero al final el Girona se lo ha merecido en la segunda parte", afirmó, dejando claro que no pretende justificar la derrota a partir de una decisión puntual.
La jugada en cuestión, una posible falta sobre Jules Koundé antes del segundo gol del equipo local, generó debate. Sin embargo, Flick insistió en que el problema fue futbolístico. Reconoció que su equipo defendió mal en momentos clave: "Han tenido muchas ocasiones y nosotros hemos defendido especialmente mal en la transición porque estábamos demasiado abiertos". El técnico también reveló que las explicaciones del árbitro, César Soto Grado, no lograron convencerle, aunque matizó su postura con prudencia: quizás habría profundizado más en la polémica "si el Barcelona hubiera jugado bien, porque si no parece una excusa, un lamento".
El Barcelona de Flick entra en un bache
Más allá del arbitraje, Flick admitió que percibió a sus jugadores faltos de frescura. El desgaste físico y anímico tras la dura derrota frente al Atlético de Madrid en la Copa del Rey parece haber pasado factura. Aun así, subrayó que era "más importante" ganar en Montilivi para recuperar sensaciones y mantenerse en lo más alto de la clasificación. En su análisis, el técnico apeló a la necesidad de recuperar la intensidad competitiva y el espíritu ganador.
Con la mirada puesta en lo que resta de temporada, Flick ha optado por conceder dos días de descanso al plantel con la intención de "hacer un reset". Confía en que el equipo regrese con "otra mentalidad" y recordó que cada campaña es "un camino largo". Pese al momento adverso, el entrenador aseguró que el Barcelona tiene "tiempo de recuperar su mejor nivel" y que el grupo "luchará" por los títulos hasta el final.