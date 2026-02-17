 Laporta: "Ganaremos LaLiga, contra todo y contra todos"
Deportes

Laporta: "Ganaremos LaLiga, contra todo y contra todos"

Laporta se muestra "totalmente seguro" de que el Barça ganará LaLiga y lamenta que el criterio arbitral "generalmente perjudica" al equipo.

Compartir:
Joan Laporta, presidente del FC Barcelona - FC Barcelona
Joan Laporta, presidente del FC Barcelona / FOTO: FC Barcelona

El expresidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se mostró convencido de que el equipo azulgrana conquistará el campeonato pese al reciente tropiezo ante el Girona FC en Montilivi (1-2). Durante la inauguración de su sede electoral, el dirigente aseguró que tiene "más claro que nunca" que el Barça levantará el título, aunque advirtió que deberá hacerlo "contra todo y contra todos". Su mensaje buscó transmitir confianza en un momento deportivo delicado.

Laporta respaldó públicamente al entrenador Hansi Flick y al director deportivo Deco, subrayando que conoce de primera mano la fortaleza interna del grupo. "Conozco a Hansi Flick y a Deco, y conozco lo que se respira en el vestuario y la personalidad de nuestros jugadores, y estoy seguro de que ganaremos LaLiga; totalmente seguro", afirmó con rotundidad. Para el mandatario, la confianza en el trabajo diario y en el carácter del plantel es el principal argumento para creer en la remontada.

Laporta asegura que el Barcelona compite en un contexto adverso

El exmandatario también relativizó el bache de resultados al recordar que "todo gran equipo tiene un momento de bajón". No obstante, matizó que cuando eso ocurre en el Barcelona, "hay algunos que se aprovechan". En su opinión, la entidad compite en un contexto adverso que trasciende lo estrictamente deportivo, lo que obliga al equipo a mantener la concentración y la determinación en cada jornada.

En esa línea, Laporta fue más allá al sostener que "será una Liga contra todo y contra todos, porque hay quien no quiere que la ganemos". Señaló tanto factores deportivos como "determinados círculos de poder" en el ámbito extradeportivo. Además, cuestionó decisiones arbitrales recientes, como la acción no sancionada sobre Jules Koundé en el partido ante el Girona.

"No sabemos las razones por las que los árbitros no hacen lo que tendrían que hacer, no se entiende ahora que hay tanto apoyo tecnológico. Unas veces se utiliza y otras no, y el criterio generalmente perjudica al Barça. Pero con eso ya contamos, porque ha sido históricamente así", concluyó.

Foto embed
Laporta se despide de la plantilla y cuerpo técnico del Barça - Agencia EFE

En Portada

Gobierno oficializa estado de Prevención; estas son las medidas que establecet
Nacionales

Gobierno oficializa estado de Prevención; estas son las medidas que establece

06:44 AM, Feb 17
Flick, inconforme con el arbitraje, pero crítico con su propio equipot
Deportes

Flick, inconforme con el arbitraje, pero crítico con su propio equipo

07:12 AM, Feb 17
Accidentes mortales de motoristas generan cierres viales en la capitalt
Nacionales

Accidentes mortales de motoristas generan cierres viales en la capital

06:20 AM, Feb 17
¿Qué países no celebran el Carnaval? t
Internacionales

¿Qué países no celebran el Carnaval?

12:11 AM, Feb 17

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesSeguridad vialSuper BowlLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos