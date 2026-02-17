Laporta: "Ganaremos LaLiga, contra todo y contra todos"

El expresidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se mostró convencido de que el equipo azulgrana conquistará el campeonato pese al reciente tropiezo ante el Girona FC en Montilivi (1-2). Durante la inauguración de su sede electoral, el dirigente aseguró que tiene "más claro que nunca" que el Barça levantará el título, aunque advirtió que deberá hacerlo "contra todo y contra todos". Su mensaje buscó transmitir confianza en un momento deportivo delicado.
Laporta respaldó públicamente al entrenador Hansi Flick y al director deportivo Deco, subrayando que conoce de primera mano la fortaleza interna del grupo. "Conozco a Hansi Flick y a Deco, y conozco lo que se respira en el vestuario y la personalidad de nuestros jugadores, y estoy seguro de que ganaremos LaLiga; totalmente seguro", afirmó con rotundidad. Para el mandatario, la confianza en el trabajo diario y en el carácter del plantel es el principal argumento para creer en la remontada.
Laporta asegura que el Barcelona compite en un contexto adverso
El exmandatario también relativizó el bache de resultados al recordar que "todo gran equipo tiene un momento de bajón". No obstante, matizó que cuando eso ocurre en el Barcelona, "hay algunos que se aprovechan". En su opinión, la entidad compite en un contexto adverso que trasciende lo estrictamente deportivo, lo que obliga al equipo a mantener la concentración y la determinación en cada jornada.
En esa línea, Laporta fue más allá al sostener que "será una Liga contra todo y contra todos, porque hay quien no quiere que la ganemos". Señaló tanto factores deportivos como "determinados círculos de poder" en el ámbito extradeportivo. Además, cuestionó decisiones arbitrales recientes, como la acción no sancionada sobre Jules Koundé en el partido ante el Girona.
"No sabemos las razones por las que los árbitros no hacen lo que tendrían que hacer, no se entiende ahora que hay tanto apoyo tecnológico. Unas veces se utiliza y otras no, y el criterio generalmente perjudica al Barça. Pero con eso ya contamos, porque ha sido históricamente así", concluyó.