Antigua vence al Aurora en fecha 7 del Clausura 2026

El bicampeón Antigua G. F. C. se presentó de nuevo en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, donde en su cuarto partido de local buscaría darle la primera alegría a su afición de poder celebrar un triunfo, algo que en seis fechas disputadas en el Clausura 2026 no ha podido conseguir el cuadro del argentino Mauricio Tapia, el técnico más exitoso en la historia colonial.
Antigua disputó la final del Torneo Apertura 2025 ante Municipal en diciembre pasado. En el juego de ida ganó 2-0 con goles de Juan Francisco Apaolaza, hoy lesionado, y de Óscar Santis. El juego de vuelta lo perdió en El Trébol 1-0.
Tras ello, comenzó el Clausura 2026 defendiendo la corona de bicampeón, pero el inicio de la competencia fue cuesta arriba para el equipo de Tapia. Cayó estrepitosamente 5-1 ante Cobán Imperial en el estadio José Ángel Rossi, luego igualó 1-1 ante Xelajú en casa, perdió de local ante Comunicaciones 0-1, para la cuarta fecha igualó 1-1 ante Marquense en San Marcos, regresó a casa y cayó ante Mixco 1-2. Su último resultado era 0-0 ante Mictlán en Asunción Mita Jutiapa.
Eran seis partidos del Clausura 2026 y uno del Apertura 2025 donde Antigua no conocía la victoria. Pero esta noche todo parecía cambiar tras un gol tempranero de Óscar Santis (2) en el duelo ante Aurora correspondiente a la séptima jornada de la segunda parte de la temporada.
Una de las variantes que tuvo Tapia para esta noche fue la titularidad de Dewinder Bradley, quien ante Mictlán entró como hombre de refresco, pero que en esta noche acompañó a Óscar Santis como elementos que harían funcionar la ofensiva.
Era el minuto 2 cuando llovió un centro al área aurinegra y Dewinder Bradley cabeceó y justamente la pelota le quedó a Óscar Santis que no perdonó a Liborio Sánchez y colocó el 1-0 de forma tempranera.
En el 19, Oscar Santis habilita a Dewinder Bradley, quien solo frente al marco de Sánchez no pudo rematar cómodo y se perdió el segundo gol del partido. Era un duelo parejo, pero en el marcador mandaba Antigua y de Bradley perdía una oportunidad clara para ir amarrando el resultado desde muy temprano.
Al 37, el futbol le dio revancha a Dewinder Bradley que quedó solo frente al portero Liborio Sánchez y en su remate final terminó por entregársela al meta visitante y de esa forma desaprovechar otra oportunidad de gol para el bicampeón ¿El partido le daría una tercera oportunidad?
En el 43, ya la parte final, Antigua elaboró otra ofensiva, donde varios jugadores intervinieron, pero fallaron, uno de ellos, Dewinder. Pero en el tiro de esquina siguiente, el goleador guatemalteco se elevó y con un golpe de cabeza se sacudió esa presión del gol y anotó el 2-0, un resultado que prácticamente amarraba la primera victoria del campeón.
Etapa de expulsiones
Antigua se complicó para la segunda parte ya que Edgrd Camargo fue expulsado al 55 por una fuerte barrida sobre José Vivas, y debió jugar los 35 minutos con 10 jugadores.
Al 61 José Vivas intentó descontar, pero apareció la figura de Luis Morán, y al 62, Víctor Urías estrellaba una pelota en el paral de los antigüeños, pero el marcador seguía 2-0 a favor de los locales.
Tras la expulsión, Mauricio Tapia hizo dos variantes para acomodar sus piezas: Marvin Ávila Jr. y Santiago Garzaro entraron por Dewinder Bradley y Juan Carbonell, respectivamente cuando se jugaba el minuto 65.
La situación empeoró al 71 para los locales, por la expulsión de Héctor Prillwitz, quien acumuló su segunda amonestación y tuvo que dejar el partido tras ser expulsado. Antigua cerraría el partido con dos elementos menos.
En el 90+1, Luis Cardona también fue expulsado, y eso produjo un conato de pelea, en el cual también expulsaron al técnico Saúl Phillip y el asistente técnico de Tapia, Juan Carlos Araujo.
Antigua ganó su primer partido de la competición, pero tendrá dos bajas para cuando visite el sábado 21 a Municipal en el estadio El Trébol. Aurora por su parte se preparará para recibir a Comunicaciones.
Así va la séptima jornada
- Achuapa 1-0 Guastatoya: Carlos Santos (49)
- Cobán Imperial 0-0 Municipal
- Malacateco 1-0 Xelajú: Frank de León (45)
- Antigua 2-0 Aurora: Óscar Santis (2) y Dewinder Bradley (43)
- Comunicaciones vs. Mictlán: Jueves 19 de febrero a las 18:00 horas
- Marquense vs. Mixco: Jueves 19 de febrero a las 20:00 horas.