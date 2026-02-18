 Bancada VOS acciona contra CDAG por ausencias a citaciones
Deportes

Bancada VOS acciona contra la CDAG por ausencias a citaciones

Diputados de la bancada VOS denunciaron a la CDAG ante la Contraloría General de Cuentas por ausentarse de citaciones y pidieron auditoría interna por la paralización de obras del Estadio Nacional.

Bancada VOS acciona contra la CDAG por ausencias a citaciones - Dayana Rashon
Bancada VOS acciona contra la CDAG por ausencias a citaciones / FOTO: Dayana Rashon

La bancada VOS presentó una denuncia ante la Contraloría General de Cuentas en contra del Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), al considerar que la institución ha obstaculizado la labor de fiscalización del Congreso. La acción fue dada a conocer en el marco de una citación legislativa a la que las autoridades deportivas no acudieron. Además de la denuncia, los diputados solicitaron que se practique una auditoría interna para esclarecer el manejo administrativo y financiero de los proyectos en curso.

El señalamiento se centra, principalmente, en la paralización de los trabajos en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, recinto que permanece sin uso desde hace más de un año. Según los legisladores, las obras de remodelación quedaron inconclusas y el escenario deportivo luce abandonado, lo que ha generado preocupación tanto en atletas como en aficionados. La bancada considera que la falta de avances y de información clara sobre el estado del proyecto amerita una revisión exhaustiva.

Comité Ejecutivo de la CDAG no da la cara en citaciones de legisladores

El diputado José Chic ha intentado, en cinco ocasiones, establecer un canal de comunicación con la nueva directiva de la CDAG, siendo esta la cuarta citación realizada en lo que va de 2026. Sin embargo, el presidente del Comité Ejecutivo, Francisco Javier Antonio Ardón Quezada, no se ha presentado a las convocatorias. El pasado martes 10 de febrero también fue citado el gerente de la entidad, Luis Madrid, para abordar temas relacionados con la piscina olímpica de Petén y el estadio nacional, pero la institución volvió a excusarse por "actividades ya programadas".

Ante esta situación, Chic recordó que el 18 de diciembre interpuso un amparo para que una sala judicial ordene a la CDAG retomar y concluir el proyecto de remodelación, el cual —según ha señalado— quedó detenido con un avance aproximado del 34 por ciento. El legislador sostiene que existe omisión, negligencia y abandono por parte del actual Comité Ejecutivo, así como de la administración anterior, al no definir un plan concreto que permita finalizar las obras y devolver el estadio a la actividad deportiva.

Foto embed
Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores - Omar Solís

