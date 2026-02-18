 Infantino se pronuncia tras actos de racismo contra Vinícius
Deportes

Infantino se pronuncia tras acusación de racismo contra Vinícius

El presidente de la FIFA respaldó a Vinícius y pidió sanciones: "Necesitamos que todos los grupos de interés relevantes pasen a la acción y hagan rendir cuentas a los responsables".

Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Archivo
Gianni Infantino, presidente de la FIFA / FOTO: Archivo

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció con firmeza tras la denuncia de presuntos insultos racistas contra Vinícius Júnior durante el partido de Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid. A través de un comunicado difundido en redes sociales, el máximo dirigente del fútbol mundial expresó su consternación por lo ocurrido. "Me quedé en shock y entristecido al ver el incidente de presunto racismo hacia Vinicius Júnior en el partido de Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid", manifestó, dejando clara su preocupación ante un nuevo episodio de discriminación en el deporte.

Infantino fue categórico al reiterar la postura de la FIFA frente a este tipo de conductas. "No hay absolutamente ningún espacio para el racismo ni en nuestro deporte ni en nuestra sociedad - necesitamos que todos los grupos de interés relevantes pasen a la acción y hagan rendir cuentas a los responsables", añadió. 

Infantino exige que se tomen las medidas correspondientes

El incidente se produjo en el minuto 52 del encuentro, cuando Vinícius se dirigió al árbitro François Letexier para advertirle que el jugador argentino Gianluca Prestianni le había llamado "mono". De inmediato, el colegiado activó el protocolo antirracista. Infantino respaldó la actuación arbitral y destacó que Letexier utilizó "el gesto de los brazos para parar el encuentro y gestionar la situación", valorando la rápida aplicación de las medidas establecidas para estos casos.

Finalmente, el presidente de la FIFA reafirmó el compromiso institucional del organismo rector del fútbol mundial. "En la FIFA, estamos comprometidos para asegurar que los jugadores, los árbitros y los aficionados son respetados y protegidos, y que se tomen las acciones debidas cuando ocurren incidentes. La FIFA y el fútbol muestran su total solidaridad a las víctimas del racismo y cualquier forma de discriminación", subrayó. Infantino cerró su mensaje insistiendo en una consigna inequívoca: "Siempre continuaré reiterando: no al racismo. No a cualquier forma de discriminación".

Foto embed
Discusión entre jugadores del Benfica y Real Madrid en el Estadio Da Luz - Agencia EFE

