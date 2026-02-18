Reconocida asociación contra el racismo defiende a Vinícius

La organización Kick It Out, una de las principales asociaciones contra el racismo en el Reino Unido, salió en defensa de Vinícius Júnior tras el presunto incidente racista ocurrido en el duelo entre el Benfica y el Real Madrid. La entidad calificó como "luz de gas" —una forma de manipulación emocional que busca desviar o distorsionar la realidad— los intentos de responsabilizar al futbolista brasileño por su celebración, insinuando que esta pudo haber provocado el supuesto insulto. Para la organización, centrar el debate en la manera en que el jugador festejó su gol supone un grave error que desvía la atención del verdadero problema: la denuncia de discriminación.
"Cuando una persona denuncia discriminación en el fútbol o en cualquier lado, la prioridad debe ser escuchar y dar apoyo. Centrar la conversación en la celebración de Vinícius Júnior o en la historia del club, en lugar de en la denuncia, es una forma de hacer luz de gas (Gaslighting)", expresó Kick It Out en un comunicado, en alusión a las declaraciones del entrenador del Benfica, José Mourinho. El técnico portugués había manifestado en rueda de prensa: "Le dije has marcado un gol de otro mundo, ¿Por qué lo celebras así? ¿Por qué no lo celebras como lo hacía Di Stéfano, Pelé, Eusébio...? ¿Por qué lo celebras así? Es la única cosa que no me entra. Lo último que es este club es racista. Ellos (Vinícius y Prestianni) me han dicho cosas distintas, pero no creo en uno u otro. Quiero ser independiente".
Vinícius Júnior involucrado en un nuevo episodio de racismo
El incidente se produjo cuando el árbitro francés François Letexier activó el protocolo contra el racismo poco después de que Vinícius marcara el único tanto del encuentro, en el minuto 49, y lo celebrara con un baile junto al banderín de córner. Según la denuncia, el jugador del Benfica Gianluca Prestianni habría proferido un insulto racista mientras se cubría la boca con la camiseta. El partido estuvo detenido durante aproximadamente ocho minutos, en medio de la tensión entre ambos equipos y el amago de abandono por parte de varios futbolistas del Real Madrid, entre ellos Kylian Mbappé.
Mbappé respaldó públicamente a su compañero y fue contundente en sus declaraciones: "Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial".
Por su parte, Kick It Out añadió: "Esto daña al individuo afectado, pero también manda el mensaje erróneo a los otros alrededor del mundo que han experimentado situaciones similares. Los líderes en el fútbol tienen un papel crucial a la hora de poner estándares y en momentos como estos tienen que pedir responsabilidad, respeto e inclusión. Esperamos que se lleve a cabo una investigación sobre este incidente".