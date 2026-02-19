Resultado entre Marquense y Mixco por el Clausura 2026

Esta noche en el estadio Marquesa de la Ensenada de San Marcos, el cuadro local del nacional Leonel Noriega, Deportivo Marquense, recibió a los dirigidos por Fabricio Benítez, del Deportivo Mixco, en el cierre de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.
Era un partido fundamental para los "Leones Amarillos del Occidente", quienes tienen una lucha por salir de la zona del descenso. Por su parte, los "Chicharroneros" buscaban sumar unidades para empezar a enderezar el rumbo de este campeonato.
El partido le comenzó a sonreír a los locales tras un golazo de David Chuc al minuto 24. El jugador nacional remató de larga distancia clavando el esférico a la parte superior izquierda del portero Kevin Moscoso.
Era felicidad total en el estadio de los marquenses, pero Eliser Quiñones a los 27 lograba igualar las acciones, para la desazón en la afición local.
La situación se puso complicada para Deportivo Marquense, ya que al 31, Oscar Linton recibió doble amonestación y por ende tarjeta roja. Dejó a su equipo con 10 elementos dentro del terreno de juego, y con ello, en inferioridad numérica ante su rival.
Pese a estar jugando con 10 futbolistas, Marquense fue el club que demostró más opciones para desnivelar el marcador, y eso llegó en el cierre de la primera parte. Se jugaba el minuto 43 cuando el jugador uruguayo Diego Casas se hizo presente en la pizarra y colocó el 2-1 parcial.
Victoria de los locales
La primera incidencia del segundo tiempo fue la expulsión del jugador Fernando José Fuentes, quien estaba en la banca y discutía las decisiones arbitrales encabezada por Orlando Alvarado.
Javier Colli, el portero de Marquense, fue pieza importante para evitar el gol del empate en el 62 y 77, esta última apoyado por su defensor Salvador Estrada.
El partido estaba a tumba abierta y cualquier situación podría pasar, desde que Marquense sentenciara el partido hasta que los mixqueños encontrara el empate en la recta final. Marquense resistía con 10 jugadores en el campo.
Al final, el partido lo ganó el equipo del "Cholo" Noriega y suma tres puntos que lo pueden acercar a la salvación.
En la tabla del Clausura 2026, Mixco con 8 puntos es octavo y está metido en casillas de clasificación a la liguilla, por su parte, Marquense con 7 puntos es noveno.
Y en la tabla acumulada, Mixco se mantiene segundo lugar de la regularidad con 52 puntos por detrás de Municipal, club que acumula 60 enteros.
En el tema del descenso, Mictlán es último con 29 puntos y Marquense penúltimo con 30, ambos serían los descendidos, pero la casilla de salvación (10) corresponde a Guastatoya que tiene 31 puntos.
Resumen de la fecha 7 del Clausura 2026
- Achuapa 1-0 Guastatoya: Carlos Santos (49)
- Cobán Imperial 0-0 Municipal
- Malacateco 1-0 Xelajú: Frank de León (45)
- Antigua 2-0 Aurora: Óscar Santis (2) y Dewinder Bradley (43)
- Comunicaciones 2-1 Mictlán: Dairon Reyes (66) y William Omar Duarte (85) / William Fajardo (9)
- Marquense 2-1 Mixco: David Chuc (24) y Diego Casas (44) / Eliser Quiñones (27).