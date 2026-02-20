Arbeloa: "No podemos poner a la víctima de provocador"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, defendió, de nuevo, a su jugador Vinícius Junior, quien aseguró haber recibido insultos racistas por parte del argentino del Benfica Gianluca Prestianni, el pasado martes y aseguró que no se debe "poner a la víctima de provocador".
"Todo el mundo vio lo que pasó el martes. Todos estuvimos viendo el partido y lo que pasó. Eso es lo realmente importante. No podemos desviar el tema y estamos ante una grandísima oportunidad para tomar medidas y que no vuelva a ocurrir", señaló Arbeloa sobre las declaraciones de José Mourinho, entrenador del Benfica, quien duda de la palabra de Vinícius.
"No estoy aquí para hablar de las reflexiones de nadie. Cada uno es libre de dar su opinión y yo doy la mía. Vinícius marcó un golazo en un campo fantástico y celebró un gol como hemos visto cientos de veces a futbolistas a lo largo de la historia; sin importar su color de piel. No podemos poner a la víctima de provocador; es injustificable. Nada de lo que ha hecho Vinícius justifica un acto racista", continuó Arbeloa en rueda de prensa.
Arbeloa: "La rodilla de Mbappé está mucho mejor"
Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, aseguró que la rodilla del francés Kylian Mbappé, quien hace una semana no tuvo minutos contra la Real Sociedad debido a molestias en la zona, pero sí disputó los 90 minutos ante el Benfica, está "mucho mejor", apuntando a que volverá a ser titular en Liga este sábado ante Osasuna.
"La rodilla de Kylian está mucho mejor. Muy bien. Es algo que no ha desaparecido del todo, pero cada día se encuentra con mejores sensaciones", dijo en rueda de prensa.
Una visita a Osasuna de la que Arbeloa destacó la dificultad, recordando su etapa de jugador.
Huijsen ausente en último entreno del Real Madrid
Dean Huijsen, defensa del Real Madrid, apunta a ser baja ante Osasuna este sábado después de ausentarse del último entrenamiento previo del equipo antes de viajar a Pamplona para el duelo de la vigésima quinta jornada de La Liga EA Sports (Primera División del futbol español).
Huijsen, quien encadenaba tres titularidades de forma consecutiva, no saltó al césped de los Campos 1 y 2 de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas debido a problemas físicos.
El Real Madrid, con las bajas previamente confirmadas del inglés Jude Bellingham y los brasileños Éder Militao y Rodrygo Goes, viajará en la tarde del viernes a Pamplona, donde ya el sábado, desde las 18.30 horas CET (-1 GMT), jugará contra Osasuna para mantener su liderato en la tabla, en la que aventaja en dos puntos al Barcelona (60 por 58).
*Información EFE.