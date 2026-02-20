 Diego Casas se mete a la lucha del goleo del Clausura 2026
Diego Casas se mete a la lucha del goleo del Clausura 2026

El futbolista uruguayo aportó el gol del triunfo de Marquense sobre Mixco e igualó los tantos de Janderson Pereira.

Janderson Pereira y Diego Casas encabezan tabla de goleo del Clausura 2026
Janderson Pereira y Diego Casas encabezan tabla de goleo del Clausura 2026 / FOTO: Club y RR. SS.

La séptima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, la cual comenzó el pasado martes con el duelo Achuapa vs. Guastatoya y culminó el jueves con el partido Marquense vs. Mixco dejó un total de 10 goles, siendo una de las jornadas menos productivas respectos a goles. Pero respecto a la lucha de goleo, la cima se puso al rojo vivo con el alcance que le dio Diego Casas a Janderson Pereira.

Cobán Imperial, actual líder de la competencia, no pudo en casa ante Municipal y terminó igualando 0-0 el pasado miércoles, situación que afectó al goleador del campeonato, el brasileño Janderson Pereira que se fue en blanco ese duelo.

Es de recordar que en la fecha anterior, Cobán Imperial visitó al Aurora y cayó 1-0, siendo ya dos partidos donde no logra anotar, y eso va en detrimento al objetivo personal de Pereira, quien encabeza la tabla de los goleadores.

Diego Casas da triunfo fundamental a Marquense ante Mixco

Con esta victoria, los “Leones Amarillos del Occidente” están a un punto de salir de la zona del descenso.

Diego Casas alcanza a Janderson Pereira

La fecha 7 culminó anoche en el estadio Marquesa de la Ensenada de San Marcos, donde los "Leones Amarillos del Occidente" obtuvieron un triunfo 2-1 sobre Deportivo Mixco, siendo Diego Casas el autor del gol que dio los tres puntos a Deportivo Marquense.

Fue el quinto gol del futbolista uruguayo con la camisola de los "Leones" y de esta forma dio alcance al brasileño Janderson Pereira, quien se quedó con cinco goles, pero por haberlos convertido en menos tiempo que Casas, Pereira es el goleador del Clausura 2026 tras siete fechas jugadas.  

Aunque la lucha por el cetro de goleador está al rojo vivo, ya que tres futbolistas están solamente a un gol de darles alcance a Casas y Pereira.

William Fajardo de Atlético Mictlán, Jomal Williams de Deportivo Achuapa y Dairon Reyes de Comunicaciones acumulan cuatro tantos en el Clausura 2026.  

Tabla de goleadores Clausura 2026 

No.  Jugador  Club  Goles 
1 Janderson Pereira (BRA) Cobán Imperial  5
2 Diego Casas (URU) Deportivo Marquense 5
3 William Fajardo (GUA) Atlético Mictlán  4
4 Jomal Williams (TYT) Deportivo Achuapa 4
5 Dairon Reyes (CUB) Comunicaciones  4

