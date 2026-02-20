Previa de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

El futbol guatemalteco vive jornadas determinantes en su fase regular donde el Cobán Imperial, que no ha ganado sus dos últimos partidos, se mantiene en la primera posición del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional. Pero ahora, el liderato cobanero queda expuesto y son Achuapa, Comunicaciones y Municipal los clubes que buscarán este fin de semana arrebatarle la primera posición.
Cobán Imperial, que empató el miércoles en casa 0-0 ante Municipal, se ha mantenido desde la fecha uno hasta la actualidad en el liderato del Clausura 2026, y este fin de semana buscará su octava jornada en la cima del campeonato.
La jornada 8 del Clausura 2026
La fecha contempla seis partidos, tres a disputarse el sábado 21 de febrero y otros tres el domingo 22. Malacateco vs. Achuapa a las 16:00 horas, Municipal vs. Antigua a las 18:00 horas y Guastatoya vs. Cobán Imperial a las 20:00 horas son los duelos sabatinos.
Para el domingo, los partidos son Aurora vs. Comunicaciones a las 11:00 horas, Mictlán vs. Marquense a las 15:00 horas y Xelajú vs. Mixco a las 20:00 horas.
Clausura 2026: Partidos destacados
- Municipal-Antigua: Se enfrentan los clubes que han disputado las finales del Clausura 2025 y Apertura 2025, Los "Rojos" buscan una victoria para aspirar al título; el "Panza Verde" apenas su segundo triunfo de la competencia.
- Guastatoya-Cobán Imperial: El líder busca no fallar ante un "Pecho Amarillo" que de no ganar podría terminar en zona del descenso.
- Aurora-Comunicaciones: Clásico de antaño que dará la oportunidad a los "Cremas" que si suma de a tres puntos, más una combinación de resultados, quedar líder del torneo.
- Mictlán-Marquense: Un duelo donde los "Conejos" mitecos buscarán alejarse del descenso y los "Leones Amarillos del Occidente" salir de la zona roja, donde están a una unidad de conseguirlo.