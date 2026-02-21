 Ana Lucía Martínez vuelve a anotar con el Cruz Azul
Deportes

Ana Lucía Martínez vuelve a anotar con el Cruz Azul

La futbolista guatemalteca anotó un gol y dio tres asistencias en el triunfo (4-6) del Cruz Azul en su visita al Atlas.

Compartir:
Celebración de Ana Lucía Martínez en el Estadio Jalisco - Cruz Azul
Celebración de Ana Lucía Martínez en el Estadio Jalisco / FOTO: Cruz Azul Femenino

La futbolista guatemalteca Ana Lucía Martínez firmó una actuación sobresaliente en el vibrante duelo entre Cruz Azul y Atlas, disputado la noche del viernes en el Estadio Jalisco de Guadalajara. En un partido cargado de emociones y goles, las cementeras se impusieron 4-6 en condición de visitante, en lo que sin duda fue uno de los encuentros más espectaculares de la jornada. La intensidad fue constante de principio a fin, y el conjunto celeste supo golpear en los momentos justos para quedarse con tres puntos de oro.

Ana Lucía Martínez fue protagonista absoluta del compromiso. La delantera nacional marcó un gol y repartió tres asistencias, participando directamente en cuatro de las seis anotaciones de la ‘Máquina Celeste’. Su desequilibrio por las bandas, visión de juego y capacidad para asociarse con sus compañeras resultaron determinantes para inclinar la balanza a favor de Cruz Azul. Más allá de las estadísticas, su liderazgo y claridad en el último tercio del campo marcaron la diferencia.

Ana Lucía Martínez guía el triunfo del Cruz Azul

Este triunfo significó mucho más que una victoria abultada. Cruz Azul logró cortar una racha de resultados adversos que había puesto en riesgo su posición en la tabla general. Con este resultado, el equipo sumó su cuarto triunfo del torneo y regresó a la zona de clasificación, revitalizando sus aspiraciones de cara a la recta decisiva de la competencia. El golpe anímico también fortalece la confianza de un plantel que busca consolidarse entre los protagonistas.

En el plano individual, Ana Lucía Martínez continúa consolidándose como una pieza clave del equipo. Con tres goles en lo que va del torneo y una participación casi total en los diez partidos disputados, acumula el 94.44 % de los minutos posibles, reflejo de su excelente estado físico y regularidad. Su rendimiento no solo enorgullece a la afición celeste, sino también al fútbol guatemalteco, que ve en ella a una de sus máximas referentes en el ámbito internacional.

Foto embed
Ana Lucía Martínez en un partido del Cruz Azul Femenino - Cruz Azul

En Portada

Consuelo Porras busca su reelección en el MPt
Nacionales

Consuelo Porras busca su reelección en el MP

10:17 PM, Feb 20
Concluye recepción de expedientes de aspirantes a Fiscal Generalt
Nacionales

Concluye recepción de expedientes de aspirantes a Fiscal General

07:08 PM, Feb 20
Elección CC: Cierra recepción de expedientes en el Congreso y el Ejecutivot
Nacionales

Elección CC: Cierra recepción de expedientes en el Congreso y el Ejecutivo

08:00 PM, Feb 20
Guatemala reacciona con cautela y dice que monitoreará el fallo contra aranceles en EE.UU.t
Nacionales

Guatemala reacciona con cautela y dice que monitoreará el fallo contra aranceles en EE.UU.

06:57 PM, Feb 20

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialLiga NacionalSuper BowlEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos