Ana Lucía Martínez vuelve a anotar con el Cruz Azul

La futbolista guatemalteca Ana Lucía Martínez firmó una actuación sobresaliente en el vibrante duelo entre Cruz Azul y Atlas, disputado la noche del viernes en el Estadio Jalisco de Guadalajara. En un partido cargado de emociones y goles, las cementeras se impusieron 4-6 en condición de visitante, en lo que sin duda fue uno de los encuentros más espectaculares de la jornada. La intensidad fue constante de principio a fin, y el conjunto celeste supo golpear en los momentos justos para quedarse con tres puntos de oro.
Ana Lucía Martínez fue protagonista absoluta del compromiso. La delantera nacional marcó un gol y repartió tres asistencias, participando directamente en cuatro de las seis anotaciones de la ‘Máquina Celeste’. Su desequilibrio por las bandas, visión de juego y capacidad para asociarse con sus compañeras resultaron determinantes para inclinar la balanza a favor de Cruz Azul. Más allá de las estadísticas, su liderazgo y claridad en el último tercio del campo marcaron la diferencia.
Ana Lucía Martínez guía el triunfo del Cruz Azul
Este triunfo significó mucho más que una victoria abultada. Cruz Azul logró cortar una racha de resultados adversos que había puesto en riesgo su posición en la tabla general. Con este resultado, el equipo sumó su cuarto triunfo del torneo y regresó a la zona de clasificación, revitalizando sus aspiraciones de cara a la recta decisiva de la competencia. El golpe anímico también fortalece la confianza de un plantel que busca consolidarse entre los protagonistas.
En el plano individual, Ana Lucía Martínez continúa consolidándose como una pieza clave del equipo. Con tres goles en lo que va del torneo y una participación casi total en los diez partidos disputados, acumula el 94.44 % de los minutos posibles, reflejo de su excelente estado físico y regularidad. Su rendimiento no solo enorgullece a la afición celeste, sino también al fútbol guatemalteco, que ve en ella a una de sus máximas referentes en el ámbito internacional.