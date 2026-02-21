 Clausura 2026: Municipal derrota al bicampeón Antigua
Clausura 2026: Municipal derrota al bicampeón Antigua

El "Rojo" suma tres puntos valiosos antes de disputar el clásico nacional ante Comunicaciones el próximo miércoles 25 de febrero.

Municipal derrotó al bicampeón Antigua G. F. C.
Municipal derrotó al bicampeón Antigua G. F. C. / FOTO: Alex Meoño

En el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, Municipal recibió al bicampeón Antigua G. F. C., que buscaba su segundo triunfo del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, pero enfrente tenía al "Mimado de la Afición", el cual contó con el apoyo de su afición.

La jornada había comenzado con el empate entre Malacateco y Achuapa en el estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, y luego, las acciones se trasladaron al estadio El Trébol.

No había pasado ni el prime minuto de juego y el duelo ya registraba una entrada fuerte, meritoria de amarilla, de Erik López sobre José Ardón, pero el central Steb Morales omitió amonestar al jugador de casa.

Al minuto 4, tras el cobro de un tiro de esquina de John Méndez, José Carlos Martínez remató a puerta y al portero Luis Morán se le escapa la pelota entre sus manos y cuerpo y ahí se abrió el marcador.

El gol de Martínez significó el gol número 700 de Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, por lo que el "Flaco" hizo historia en el escenario deportivo que colinda con las zonas 3, 7 y 8.

Municipal marca el gol 700 en el estadio El Trébol

El jugador José Carlos Martínez fue el afortunado en escribir su nombre con letras de oro en los libros de la historia al hacer el gol 700 en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Cuando se jugaba el minuto 33, una llegada de Antigua terminó en una parada de Diego Santis sobre la cabeza de Carlos Aguilar tras el remate del antigüeño. La peor parte se la llevó el hermano de Óscar, que más adelante, al 43, debía abandonar el partido ya que el dolor era fuerte y ya no pudo terminar la primera parte.  El lugar de Diego fue ocupado por Selvin Sagastume.

Antes de la salida de Diego Santis, hubo un penalti a favor de Municipal por una falta muy cuestionable de José Ardón sobre el goleador histórico de los "Rojos", José Carlos Martínez.

Steb Morales no dudó y marcó penalti. Al 40, llegó Erik López que de forma majestuosa definió el 2-0 a pesar de la inconformidad de la comitiva visitante.

Al terminar los primeros 45 minutos, el técnico argentino Mauricio Tapia se dirigió a Steb Morales a hacerle una serie de reclamos, por lo que fue expulsado del partido. En sí, la delegación antigüeña terminó muy mal el partido reclamando a diestra y siniestra.

Municipal firma victoria 

Antigua salió al segundo tiempo con la idea de revertir el marcador, pero no contaba con la astucia y la intensidad con la cual el equipo de casa salió para la etapa de complemento.

Goles de Erik López al 50, quien hacía doblete, y de José Morales al 56 terminaron por liquidar el partido a favor de los "Escarlatas".

Tras el 4-0, Antigua insistió en recuperar la pelota y tener dominio de su rival, y poco a poco lo fue consiguiendo hasta marcar dos goles por medio de Oscar Castellanos al 68 y de Kevin Macareño al 81, pero le fue imposible ganar el partido y los bicampeones volvían a su cruda realidad: Ocho juegos disputados y solamente un triunfo. Antigua es el penúltimo lugar de la competencia con posibilidad de quedar en el sótano si suma unidades Mictlán este domingo.

Para el equipo de Mario Acevedo, el próximo miércoles visita a Comunicaciones a las 19:00 horas en el estadio Cementos Progreso como parte de la novena fecha de la primera vuelta de la fase regular del Clausura 2026 de la Liga Nacional. 

