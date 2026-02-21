 Municipal marca el gol 700 en el estadio El Trébol
Deportes

Municipal marca el gol 700 en el estadio El Trébol

El jugador José Carlos Martínez fue el afortunado en escribir su nombre con letras de oro en los libros de la historia al hacer el gol 700 en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Gol 700 de Municipal en el estadio El Trébol
Gol 700 de Municipal en el estadio El Trébol / FOTO: Alex Meoño

Una tarde/noche memorable se ha escrito en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol de la Ciudad de Guatemala al marcarse por parte de Municipal el gol 700 en la historia de ese recinto deportivo en el cual se ha realizado importantes partidos tanto de clubes como de Selecciones Nacionales.

Mediante sus redes sociales, Pedro Arriaza, director de mercadeo de Municipal, había adelantado esta misma tarde que habría un sorteo de una camisola conmemorativa al aficionado que acertara el nombre del jugador del cuadro "Carmesí" que convirtiera el gol 700 de Municipal en el estadio El Trébol, para ello, debían de seguirlo y comentar quién haría ese histórico gol.

"El gol 700 en la historia del estadio El Trébol se podría marcar este fin de semana ante Antigua", era parte del promocional.

Y el gol 700 de Municipal en el estadio El Trébol fue anotado por José Carlos Martínez cuando se jugaba el minuto 4  del enfrentamiento ante el actual bicampeón Antigua G. F. C. en el duelo correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2026.   

La jugada salió de un tiro de esquina que llegó al "Falco", quien remató a puerta, y su tiro tuvo la complicidad del portero Luis Morán, quien no se pudo quedar con el esférico y de esa forma se abrió el marcador en El Trébol. 

Foto embed
Arte especial por los 700 goles en el estadio El Trébol - Municipal

Historia del estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol

El estadio Manuel Felipe Carrera, conocido popularmente como estadio El Trébol o El Trébol, es un emblemático recinto deportivo ubicado en la Ciudad de Guatemala, zona 7 colonia Landívar.

El Trébol es la casa de Municipal y ha ganado relevancia en los últimos años como sede alternativa o principal para la Selección Nacional de Guatemala.

  • Inauguración e historia temprana: Inaugurado en 1961 (originalmente como estadio del Trébol) ha sido testigo de la evolución del futbol guatemalteco. En 1965 ya albergaba premiaciones y partidos importantes de Municipal, marcando su rol en la liga local.
  • Remodelaciones y uso moderno: Tras remodelaciones (notablemente en 2012), se convirtió en sede oficial de Municipal con capacidad para alrededor de 7 mil aficionados.
Estadio El Trébol albergará partidos de la Copa Centroamericana

Municipal confirmó que jugará como local en el Estadio El Trébol durante la Copa Centroamericana, recinto que estrenará iluminación artificial para partidos nocturnos.

  • Iluminación completa (momento histórico reciente): Uno de los hitos más celebrados ocurrió en 2025, cuando se encendieron por primera vez las cuatro torres de iluminación del estadio. Esto marcó un "antes y después" para la afición de Municipal y el recinto, permitiendo partidos nocturnos con mejor calidad y convirtiéndolo en un lugar más moderno y atractivo. Fue ampliamente calificado como "momento histórico" por la prensa y redes sociales.
  • Rol en eliminatorias mundialistas: El Trébol se ha convertido en protagonista de las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial. La Selección de Guatemala lo ha usado como su "nueva casa" o sede clave en partidos decisivos, generando gran ilusión entre los aficionados. Lastimosamente, el partido clave ante Panamá se perdió y con ello la gran posibilidad de asistir al primer Mundial de al FIFA de una selección absoluta de Guatemala.
Concacaf oficializa estadio El Trébol como la casa de Selección Nacional

En su calendario de partidos, el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol ya figura como la sede para los partidos de Guatemala que se jugarán en noviembre.

