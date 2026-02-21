 Resultado Osasuna vs. Real Madrid - Jornada 25 LaLiga
Deportes

El Real Madrid tropieza en su visita al Osasuna

Los merengues cayeron 2-1 ante el Osasuna y podrían perder el liderato de LaLiga española si el Barça vence este domingo al Levante.

Celebración del Osasuna ante el Real Madrid en El Sadar - EFE
Celebración del Osasuna ante el Real Madrid en El Sadar / FOTO: Agencia EFE

El Estadio El Sadar, en Pamplona, fue escenario de un duelo vibrante entre Osasuna y Real Madrid, correspondiente a la jornada 25 de LaLiga española. Los merengues arribaban como líderes del campeonato, conscientes de que cada punto es determinante en la recta final del torneo. Sin embargo, el conjunto rojillo dejó claro desde el inicio que no sería un rival accesible y que estaba dispuesto a complicarle la tarde al equipo blanco.

Durante un primer tiempo intenso y disputado, fue Osasuna quien golpeó primero. Al minuto 36, Ante Budimir abrió el marcador desde el punto penal, tras una acción que requirió la revisión del VAR antes de ser sancionada. El delantero croata no desaprovechó la oportunidad y convirtió con seguridad para poner el 1-0 antes del descanso. Aunque las ocasiones claras no abundaron para los locales, su efectividad marcó la diferencia en una etapa inicial muy táctica.

Real Madrid sufre dura derrota en condición de visita

En la segunda mitad, el Real Madrid salió decidido a cambiar la historia. El equipo blanco adelantó líneas y comenzó a presionar con insistencia en campo rival, generando varias aproximaciones de peligro. El empate llegó al minuto 72, cuando Vinícius apareció en el área para empujar el balón tras una brillante jugada individual de Valverde por la banda.

La anotación reflejó el dominio merengue en ese tramo del encuentro y encendió un cierre de partido cargado de tensión, sin embargo, cuando todo parecía definido, Dani Ceballos cometió un grave error en la salida, que derivó en el 2-1 a favor del Osasuna, el gol fue obra de Raúl García que desató la locura en El Sadar.

Con la derrota, el Real Madrid se queda en los 60 puntos y sigue en lo más alto de la clasificación, aunque queda a la espera de lo que haga el Barcelona en su compromiso dominical. Si los azulgranas consiguen la victoria, superarían en puntos a los blancos, dejando la lucha por el liderato al rojo vivo en el campeonato español.

Partido entre Osasuna y Real Madrid en El Sadar - Agencia EFE
