Isaac del Toro vive un momento especial en el Tour de UAE

El mexicano Isaac del Toro (UAE) se impuso en la sexta etapa del Tour de UAE -Emiratos Árabes Unidos-, entre Al Ain Museum y Jebel Hafeet, y se situó al frente de la general.
El mexicano desbancó al italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) en esta etapa reina que acababa en la subida de Jebel Hafeet. Tiberi partió este sábado con el jersey rojo de líder.
El italiano, cuarto hoy a 0:31 del americano, queda a 0:20 en la general a un día de que finalice esta prueba.
La segunda plaza en la sexta etapa fue para el australiano Lucas Plapp (Jayco AlUla) a 0:12 de Del Toro, mientras que el tercero en cruzar la meta fue el austríaco Felix Gall (Decathlon) a 0:21 del primero.
El colombiano Harold Tejada no pudo pasar de la octava posición este sábado y entró a 0:36 del Del Toro para ser cuarto en la general a 1:25 del corredor de UAE.
Stage win and the leader’s jersey ???@ISAACDELTOROx1 delivers a perfect day at the #UAETour ??.— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) February 21, 2026
¡Es buena, Isaac! ??? #WeAreUAE pic.twitter.com/621ID9bvhF
Momento especial
En la recta final de la competencia, después de haber logrado todo un hito que fue reponerse de 21 segundos detrás del segundo puesto para venir de atrás y hacerse con el primer puesto, justo en la última subida, se pudo escuchar un par de palabras que sin duda a más de uno le provocarán una lágrima en los ojos.
"Ya no te van a alcanzar, es tuyo, es tuyo, ya se quedó. Ya no te alcanzan, ya no te van a alcanzar. Es la última subida torito", eso fue lo que se escuchó.
Fueron tres mexicanos que, envueltos en la bandera nacional, corrían al ritmo de del Toro para hacerle saber que estaba a nada de cerrar su victoria y decirle que solo tendría que hacer un esfuerzo más.
EL MOMENTO QUE QUEDARÁ PARA LA HISTORIA... ? ??— ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 21, 2026
Isaac del Toro a momentos de ganar la sexta etapa, alentado por cuatro mexicanos que representan a todo un país ? ? ? pic.twitter.com/9njiMirqb6
Historia del Tour UAE
La historia del UAE Tour (oficialmente جولة الإمارات, o Tour de los Emiratos Árabes Unidos) es relativamente reciente, ya que se trata de una de las carreras por etapas más jóvenes del UCI WorldTour.
El UAE Tour nació en 2019 como resultado de la fusión de dos carreras previas que se disputaban en los Emiratos Árabes Unidos: El Tour de Dubái (Dubai Tour), que se celebró desde 2014 hasta 2018 y el Tour de Abu Dhabi (Abu Dhabi Tour), que comenzó en 2015 y alcanzó categoría WorldTour en 2017.
En septiembre de 2018, los organizadores (RCS Sport, la misma empresa del Giro de Italia) anunciaron la unión de ambas pruebas para crear una carrera más larga y ambiciosa, con 7 etapas, que abarcara elementos de ambas (por ejemplo, finales en Jebel Hafeet o llegadas a Dubái). De esta forma, el UAE Tour se convirtió en la primera y única carrera WorldTour en Oriente Medio, manteniendo el estatus élite que tenía el Tour de Abu Dhabi.
La primera edición se disputó del 24 de febrero al 2 de marzo de 2019.
Del Toro, ??? ?? ?????? ?????? ?????— Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 21, 2026
? Isaac doblega a Antonio Tiberi en Jebel Hafeet y se impone con autoridad en la jornada reina del #UAETour, a solo 24 horas de la meta final.
? Lo viviste en Eurosport y @StreamMaxES pic.twitter.com/WIvFtNkvND
*Información EFE.