Pedri recibe el alta médica y podría jugar este domingo

El FC Barcelona ha recibido una noticia alentadora en un momento clave de la temporada. El entrenador Hansi Flick confirmó que el centrocampista Pedri ha recibido el alta médica y está listo para volver a la dinámica competitiva del equipo. El técnico alemán destacó la importancia del canario dentro del vestuario, no solo por su talento, sino también por su liderazgo silencioso y su capacidad para marcar el ritmo del juego. Según adelantó, el jugador podría disputar algunos minutos este domingo frente al Levante en LaLiga EA Sports.
La recuperación de Pedri supone un impulso anímico para un Barça que atraviesa días de reflexión tras dos derrotas consecutivas, ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey y frente al Girona FC en el campeonato liguero. Flick reconoció que el equipo necesitaba un respiro y aseguró que los futbolistas se muestran más frescos tras dos días libres. Además, reveló que el entrenamiento del sábado comenzó con retraso debido a una extensa charla entre el cuerpo técnico y la plantilla, enfocada en reforzar la confianza y corregir errores recientes.
Pedri podría tener minutos este fin de semana
En el plano deportivo, el entrenador insistió en la necesidad de mejorar la intensidad y la organización táctica, especialmente para evitar conceder oportunidades en transiciones defensivas. El regreso progresivo de Pedri podría ser determinante para recuperar el control en el centro del campo y fortalecer la conexión entre líneas. Mientras tanto, el también centrocampista Gavi continúa avanzando en su recuperación, aunque su vuelta a la competición oficial se manejará con prudencia.
Con la mirada puesta en el duelo ante el Levante, Flick se mostró convencido de la capacidad de reacción de su equipo. Considera que el encuentro será exigente, ante un rival que suele replegarse y buscar el contragolpe, pero también lo ve como una oportunidad ideal para recuperar sensaciones y reafirmar el estilo que les ha permitido competir al más alto nivel. El alta médica de Pedri, en este contexto, representa mucho más que una simple recuperación: simboliza la esperanza de reencontrar el equilibrio futbolístico y la confianza en un tramo decisivo del curso.