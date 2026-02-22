 Anthony López rompe el silencio tras agresión a alcanzabolas
Deportes

Anthony López rompe el silencio tras agresión a alcanzabolas

El jugador de Cobán Imperial explicó que se comunicó con el afectado y su familia.

Anthony López ofrece disculpa tras incidente con alcanzabolas
Anthony López ofrece disculpa tras incidente con alcanzabolas / FOTO: Cobán Imperial y captura de video

El jugador costarricense Anthony López, centrocampista de Cobán Imperial, se pronunció en sus redes sociales tras la agresión cometida contra un joven alcanzabolas durante el partido que el cuadro del "Príncipe Azul" sostuvo anoche en el estadio David Cordón Hichos de Guastatoya ante el "Pecho Amarillo".

Mediante una historia de Instagram, el jugador de Cobán Imperial dio a conocer su postura y las medidas tomadas a raíz del hecho ante el juvenil ocurrido anoche. "Por este medio me gustaría tocar el tema del partido de ayer ante Guastatoya donde hubo una situación con el recogepelotas en la cual por la adrenalina del partido y la intención de buscar el córner rápido y evitar me pateara la bola lo aparté y se cayó", dice la explicación de Anthony López.

El profesional de la pelota, se disculpa públicamente con el afectado y otros actores. "De mi parte una muy sincera disculpa al muchacho, nunca me había pasado una situación así y espero que nunca me vuelva a pasar ni a mí ni a él", confiesa López.

Asimismo, Anthony López explica que tras lo ocurrido, logró contactarse ayer mismo con el afectado y su familia y ofreció una disculpa.

Además, el jugador costarricense consideró ofrecer disculpa a sus compañeros de equipo y cuerpo técnico "por dejarlos con un hombre menos en una situación en la que estábamos buscando empatar el partido".

Disculpa de Anthony López tras incidente con alcanzapelotas - Instagram de Anthony López

Anthony López fue expulsado tras agresión

Al minuto 82 del partido entre Guastatoya y Cobán Imperial, el costarricense Anthony López fue a buscar un balón, el cual estaba en poder del alcanzapelotas, quien fue empujado por el jugador cobanero. Al momento de la agresión, el juvenil cayó al césped y en una zona donde había una infraestructura que mezclaba tubos y concreto. Cabe resaltar que el recogebalones no sufrió algún golpe de consideración, solo el que significó irse al suelo tras el empujón.

Ante tal situación, y la molestia de los jugadores locales, el árbitro Orlando Alvarado no dudó y mostró una tarjeta roja directa al jugador de Cobán Imperial, quien tuvo que abandonar el terreno de juego. Anthony López era el segundo expulsado del partido ya que con anterioridad el jugador Emanuel Yori de Guastatoya había sido expulsado al 45+3.

Así fue el empujón de Anthony López a un alcanzapelotas en Guastatoya

Por su acción, el jugador de Cobán Imperial terminó siendo expulsado del partido, el cual se disputó anoche en el estadio David Cordón Hichos.

