Lionel Messi buscó al árbitro tras derrota del Inter Miami

El vigente campeón de la MLS comenzó la nueva temporada con el pie izquierdo. El Inter Miami de Lionel Messi cayó con contundencia 3-0 ante Los Ángeles FC en el imponente Los Ángeles Memorial Coliseum, en un estreno que dejó más dudas que certezas para el conjunto de Florida. El equipo angelino mostró mayor intensidad, orden y efectividad, confirmando que los debuts ligueros se le dan especialmente bien: con esta victoria, suma nueve triunfos en nueve partidos inaugurales.
El encuentro se inclinó desde la primera mitad, cuando el venezolano David Martínez abrió el marcador tras una transición rápida que evidenció las falencias defensivas del Inter. En el complemento, el gabonés Denis Bouanga amplió la ventaja y el salvadoreño Nathan Ordaz sentenció la goleada, aprovechando los espacios que dejó un rival obligado a adelantar líneas. Más allá de algunos destellos individuales de Messi, el equipo visitante careció de claridad y equilibrio en el mediocampo.
Lionel Messi, molesto con el árbitro
Finalizado el partido, se viralizó una imagen de Leo Messi en busca del árbitro central del pratido, quien ingresaba con su cuerpo arbitral a los vestidores de Los Ángeles Memorial Coliseum, era tanta la molestia del futbolista argentino, que tuvo que ser detenido por Luis Suárez, que evitó que la situación escalara a más.
Tras el encuentro, el técnico del Inter Miami, el argentino Javier Mascherano reconoció la superioridad del rival, aunque consideró que el resultado fue algo exagerado respecto al desarrollo del juego. "Nos han ganado bien, esa es la realidad", admitió en rueda de prensa, al tiempo que llamó a no dramatizar el tropiezo.