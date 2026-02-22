Olger Escobar, único guatemalteco que tuvo minutos en la MLS

La temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS) comenzó este sábado con expectativas renovadas y presencia guatemalteca en distintos frentes. Cuatro futbolistas chapines forman parte de la liga en esta campaña: Nicholas Hagen, Olger Escobar, Aaron Herrera y Matt Evans. Sin embargo, en la jornada inaugural solo uno logró sumar minutos en el terreno de juego, marcando así el inicio de la participación nacional en el certamen norteamericano.
El protagonista fue Olger Escobar, quien se convirtió en el único guatemalteco con actividad en la primera fecha. El mediocampista fue titular con el CF Montreal y disputó 51 minutos en la derrota 5-0 frente al San Diego FC. El encuentro estuvo condicionado por una expulsión tempranera que dejó al conjunto canadiense con un hombre menos durante gran parte del compromiso, situación que complicó seriamente sus aspiraciones y terminó por inclinar la balanza a favor del rival.
Inició la temporada 2026 de la MLS
Por su parte, Nicholas Hagen permaneció en el banquillo en la caída 3-2 del Columbus Crew ante el Portland Timbers. El guardameta, formado en Municipal, afronta su tercera temporada en la MLS como suplente del titular indiscutible, Patrick Schulte. Mientras tanto, Aaron Herrera no fue convocado por molestias físicas, pese a ser habitualmente pieza clave en la defensa del D.C. United, equipo que se impuso 1-0 en su debut.
En el caso de Matt Evans, el joven futbolista no fue incluido en la convocatoria del Los Angeles FC por decisión técnica. El club angelino inició la campaña con autoridad al vencer 3-0 al Inter Miami CF, vigente campeón de la liga y equipo donde milita Lionel Messi.
Así, la primera jornada dejó a Olger Escobar como el único representante guatemalteco con minutos en el arranque de la MLS 2026, en una temporada que promete seguir de cerca la evolución de los legionarios nacionales en el fútbol estadounidense.