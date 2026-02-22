 Resultado Barcelona vs. Levante - Jornada 25 LaLiga española
Barcelona vence al Levante y recupera el liderato de LaLiga

Con anotaciones de Marc Bernal, Frenkie De Jong y Fermín López, el club blaugrana se impuso al Levante en el Spotify Camp Nou.

Celebración del FC Barcelona ante el Levante en el Spotify Camp Nou - EFE
Celebración del FC Barcelona ante el Levante en el Spotify Camp Nou / FOTO: Agencia EFE

Este domingo, el Spotify Camp Nou fue el escenario del partido entre el FC Barcelona y el Levante UD, juego correspondiente a la jornada 25 del campeonato español. Los culés llegaban con la obligación de ganar dicho encuentro, ya que el Real Madrid perdió el sábado en su visita al Osasuna y los tres puntos le devolverían el liderato a los blaugranas.

Y los blaugranas no fallaron, con anotaciones de Marc Bernal, Frenkie De Jong y Fermín López, el FC Barcelona se impuso 3-0 al Levante UD y recupera el liderato de LaLiga española, mismo que habían perdido a inicios de esta semana tras la derrota ante el Girona, un traspié que quedó en el pasado tras llevarse hoy los tres puntos ante el conjunto granota.

Barcelona vuelve a lo más alto del campeonato español

Con el triunfo de este domingo, el FC Barcelona alcanzó los 61 puntos tras 25 jornadas completadas, un punto más que el Real Madrid, que se quedó con 60 puntos tras la derrota ante el Osasuna el sábado (2-1). Los culés volverán a la actividad el próximo sábado 28 de febrero, cuando reciban al Villarreal, un rival que históricamente se le complica a los blaugranas.

Entre otras noticias positivas que dejó el partido para el Barça, fue el regreso de Pedri a los terrenos de juego. El futbolista canario estuvo exactamente un mes lesionado, su último partido se remontaba al pasado 21 de enero en la victoria (2-4) ante el Slavia Praga por la séptima jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Celebración de Marc Bernal ante el Levante - Agencia EFE
