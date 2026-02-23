 Benfica apelará la suspensión de Gianluca Prestianni
Benfica apelará la suspensión de Gianluca Prestianni

La UEFA suspendió provisionalmente a Prestianni tras ser acusado de dirigir presuntos insultos racistas a Vinícius Júnior en el partido de ida de los playoffs disputado en Lisboa.

Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior en la disputa de un balón - EFE
Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior en la disputa de un balón / FOTO: Agencia EFE

El Benfica anunció este lunes que presentará una apelación contra la decisión de la UEFA de suspender provisionalmente al argentino Gianluca Prestianni para el partido de vuelta de la eliminatoria de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA frente al Real Madrid. La medida disciplinaria se produce tras las acusaciones de supuestos insultos racistas dirigidos al brasileño Vinícius Júnior durante el encuentro de ida disputado en Lisboa.

En un comunicado oficial, el club lisboeta lamentó tener que afrontar un compromiso de tal relevancia sin uno de sus futbolistas mientras el proceso disciplinario continúa en fase de investigación. Asimismo, reconoció que, pese a la intención de recurrir la sanción, los plazos establecidos hacen poco probable que la apelación tenga un efecto práctico antes del duelo programado para este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu.

Benfica defiende a Prestianni y reitera su compromiso contra el racismo

Las denominadas "águilas" reiteraron además su postura firme contra cualquier forma de racismo o discriminación, subrayando que estos principios forman parte esencial de su identidad institucional. En su mensaje, el Benfica recordó la labor social que impulsa a través de su fundación y evocó figuras históricas como Eusébio, símbolo del club y referente en la lucha por la igualdad dentro y fuera del terreno de juego.

El conjunto portugués afrontará el partido decisivo tras caer 0-1 en la ida, resultado que deja la eliminatoria abierta pero exigente. El tanto del encuentro fue anotado por Vinícius Júnior, quien posteriormente denunció haber sido víctima de comentarios racistas. La resolución provisional de la UEFA, adoptada tras la designación de un inspector de ética y disciplina y en relación con la presunta vulneración del artículo 14 de su Reglamento Disciplinario por comportamiento discriminatorio, añade tensión a una eliminatoria ya cargada de intensidad deportiva y mediática.

Discusión entre jugadores del Benfica y Real Madrid en el Estadio Da Luz - Agencia EFE

