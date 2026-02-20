 Benfica busca identificar a hinchas que insultaron a Viní
Benfica busca identificar a aficionados que insultaron a Vinícius

Por su parte, la Confederación Brasileña exige rigor en la investigación sobre racismo contra Vinícius.

Vinícius y Prestianni durante juego de Champions League
Vinícius y Prestianni durante juego de Champions League / FOTO: EFE

El club del Benfica está trabajando para obtener la identidad de las dos personas que profirieron insultos racistas contra Vinícius desde la grada del Estádio da Luz, durante el partido de ida del 'play off' de acceso a octavos de la Liga de Campeones disputado el pasado 17 de febrero en Lisboa.

Según han confirmado a EFE fuentes del club lisboeta, la principal hipótesis en la que trabajan es que las dos personas entraron con sendos carnés de socio, aunque ellos no eran, en principio, los titulares, algo permitido en el Benfica.

De esta manera, aún no saben si ambas personas son socias o no del club, hasta que sean identificadas correctamente, a raíz de los vídeos existentes.

En todo caso, desde el Benfica han confirmado a EFE de que, en caso de que los autores de los actos racistas (imitaron los gestos de un mono) sean socios, se abrirá el expediente correspondiente para su posterior expulsión.

Hay que recordar que en dicho partido, tras la celebración del único gol del encuentro, anotado por Vinícius en el minuto 51, el atacante del Real Madrid denunció al árbitro, François Letexier, que el extremo argentino del Benfica Prestianni le había proferido insultos racistas, por lo que el colegiado activó el protocolo contra el racismo de la UEFA y el encuentro estuvo detenido durante ocho minutos.

Además, este hecho se está estudiando por parte de la UEFA.

Polémico exportero sudamericano hace explosivo comentario contra Vinícius y Mbappé

El exportero sudamericano emitió fuertes declaraciones que reavivan la polémica por los insultos contra Vinícius y señalamientos contra Mbappé.

Desde Brasil exigen rigor en investigación 

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) le exigió este jueves "rigor" a la FIFA y a la UEFA en la investigación y en la sanción a los responsables en el caso de los presuntos insultos racistas proferidos hacia el brasileño Vinícius Júnior por parte del argentino Gianluca Prestianni.

La exigencia de una "investigación minuciosa" y de una "punición ejemplar" a todos los involucrados consta en sendas cartas enviadas a ambas entidades por el presidente del órgano rector del fútbol brasileño, Samir Xaud, según informó la CBF en un comunicado.

La CBF, en sus cartas, "reforzó que espera el monitoreo de la FIFA sobre el caso y que la UEFA adopte todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables por las injurias raciales", según la nota de la entidad.

Caso Vinícius: Real Madrid aporta a UEFA todas las pruebas

“El Real Madrid seguirá trabajando para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad”, añadió la entidad.

*Información EFE.

