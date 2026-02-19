José Luis Chilavert carga contra Vinícius y Kylian Mbappé

En medio de las aguas turbulentas ocasionadas por los insultos racistas proferidos por el argentino Gianluca Prestianni contra el brasileño Vinícius durante el encuentro de ida del play-off entre Benfica y el Real Madrid del pasado martes 17 de febrero, las mismas fueron más alborotadas por las polémicas declaraciones del exportero paraguayo, José Luis Chilavert, quien cargó contra el francés Kylian Mbappé, que a su vez había salido en defensa de su compañero de equipo.
José Luis Chilavert volvió a encender la mecha de la polémica con declaraciones que ya están recorriendo el mundo. En una extensa entrevista con La Oral Deportiva (Radio Rivadavia- Argentina), el excapitán de la Selección de Paraguay no se guardó nada al analizar el cruce entre el juvenil argentino Gianluca Prestianni y Vinícius Jr., pero sus palabras escalaron rápidamente hacia insultos racistas, homofóbicos y críticas al sistema global del futbol.
"El futbol está amariconado"
"Dígale a Vinícius que juegue al futbol y que él no sea el primero en atacar e insultar y después llorar, que no sea maricón, que juegue al futbol", comentó Chilavert al referirse al futbolista brasileño.
Para Chilavert, el futbol actual ha perdido su esencia debido a la tecnología y las nuevas normativas de conducta: "El futbol es un rectángulo donde juegan hombres y nos decíamos de todo antes. Desde que pusieron el micrófono, desde que pusieron el video, todo eso, el futbol está amariconado".
Crítica a Mbappé
El paraguayo también apuntó contra Kylian Mbappé, quien se había solidarizado con su compañero del Real Madrid. Chilavert cuestionó los valores del francés basándose en su vida privada: "Él habla de valores y vive con un travesti. Eso no es normal. Un hombre no es normal que viva con un travesti, para eso es una mujer".
Polémicas de Chilavert tras su retiro del futbol
- Críticas a Conmebol y FIFA: Tras los incidentes en la final de Copa Libertadores 2018 (River vs. Boca), los llamó "peores que las ratas" por priorizar dinero sobre seguridad
- Ataques a entrenadores y figuras: Criticó duramente a Marcelo Bielsa (lo acusó de quitarle la capitanía y prohibirle patear libres en Vélez), Gustavo Alfaro (selección paraguaya) y otros
- Posturas políticas: Ha coqueteado con la política en Paraguay (incluso sonó como candidato presidencial). Ha insultado a políticos (llamó "cachivache" a un senador y lo desafió a boxeo)
- Otras controversias: Opiniones sobre Luis Suárez, peleas históricas como con Claudio Trotta en Argentina, y críticas a cambios en el futbol moderno.
*Con información de ABC.