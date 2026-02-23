El seleccionado guatemalteco Matt Evans convive con Marcelo

Un momento especial se vivió este domingo con el encuentro entre Matt Evans y Marcelo, dos jugadores que, desde contextos distintos, comparten la pasión por el balón. Evans, seleccionado nacional y actual futbolista de Los Angeles FC en la Major League Soccer, tuvo la oportunidad de conocer a una de las grandes leyendas del futbol europeo: Marcelo, exjugador del Real Madrid y multicampeón de la UEFA Champions League.
El encuentro se produjo en uno de los palcos del BMO Stadium, casa del conjunto angelino, en el marco del esperado juego de leyendas entre el Real Madrid y el FC Barcelona. El evento reunió a figuras históricas que marcaron época, entre ellas el carismático Ronaldinho, generando un ambiente cargado de nostalgia y admiración por parte de los aficionados presentes.
Matt Evans conoce a una leyenda del futbol
Durante la visita, los futbolistas de Los Angeles FC, incluido Evans, le entregaron a Marcelo una camiseta oficial del club como muestra de respeto y reconocimiento a su trayectoria. El brasileño, siempre cercano y sonriente, compartió algunos minutos con los jugadores, se tomó fotografías y conversó brevemente con ellos. Las imágenes del momento fueron posteriormente publicadas en las redes sociales oficiales de la institución, donde rápidamente captaron la atención de seguidores tanto en Estados Unidos como en Guatemala.
En cuanto al partido de exhibición, el duelo entre las leyendas del Real Madrid y el FC Barcelona finalizó con un empate 1-1. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano frente a la oportunidad de ver nuevamente en acción a futbolistas que dejaron una huella imborrable en la historia del deporte. Más allá del marcador, la jornada se convirtió en una celebración del futbol y en una experiencia inolvidable.