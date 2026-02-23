 El seleccionado guatemalteco Matt Evans convive con Marcelo
Deportes

El seleccionado guatemalteco Matt Evans convive con Marcelo

Marcelo disputó un partido de leyendas en Los Ángeles y, tras el encuentro, convivió con la plantilla de LAFC, incluido el seleccionado guatemalteco Matt Evans.

Compartir:
Matt Evans junto a Marcelo en el BMO Stadium - LAFC
Matt Evans junto a Marcelo en el BMO Stadium / FOTO: LAFC

Un momento especial se vivió este domingo con el encuentro entre Matt Evans y Marcelo, dos jugadores que, desde contextos distintos, comparten la pasión por el balón. Evans, seleccionado nacional y actual futbolista de Los Angeles FC en la Major League Soccer, tuvo la oportunidad de conocer a una de las grandes leyendas del futbol europeo: Marcelo, exjugador del Real Madrid y multicampeón de la UEFA Champions League.

El encuentro se produjo en uno de los palcos del BMO Stadium, casa del conjunto angelino, en el marco del esperado juego de leyendas entre el Real Madrid y el FC Barcelona. El evento reunió a figuras históricas que marcaron época, entre ellas el carismático Ronaldinho, generando un ambiente cargado de nostalgia y admiración por parte de los aficionados presentes.

Matt Evans conoce a una leyenda del futbol

Durante la visita, los futbolistas de Los Angeles FC, incluido Evans, le entregaron a Marcelo una camiseta oficial del club como muestra de respeto y reconocimiento a su trayectoria. El brasileño, siempre cercano y sonriente, compartió algunos minutos con los jugadores, se tomó fotografías y conversó brevemente con ellos. Las imágenes del momento fueron posteriormente publicadas en las redes sociales oficiales de la institución, donde rápidamente captaron la atención de seguidores tanto en Estados Unidos como en Guatemala.

En cuanto al partido de exhibición, el duelo entre las leyendas del Real Madrid y el FC Barcelona finalizó con un empate 1-1. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano frente a la oportunidad de ver nuevamente en acción a futbolistas que dejaron una huella imborrable en la historia del deporte. Más allá del marcador, la jornada se convirtió en una celebración del futbol y en una experiencia inolvidable.

Foto embed
Marcelo recibe la camiseta de Los Ángeles FC - LAFC

En Portada

Incendio consume expendio de gas y varios locales en ruta al Atlánticot
Nacionales

Incendio consume expendio de gas y varios locales en ruta al Atlántico

07:06 AM, Feb 23
La UEFA suspende de forma provisional a Gianluca Prestiannit
Deportes

La UEFA suspende de forma provisional a Gianluca Prestianni

08:25 AM, Feb 23
Cámara revela cómo operan los robamotos en Villa Nuevat
Nacionales

Cámara revela cómo operan los robamotos en Villa Nueva

08:31 AM, Feb 23
Video evidencia momento en que asaltantes disparan al aire en la calzada Rooseveltt
Nacionales

Video evidencia momento en que asaltantes disparan al aire en la calzada Roosevelt

07:55 AM, Feb 23

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialLiga NacionalSuper BowlSeguridadEE.UU.Futbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos